محمود الخطيب لأعضاء مجلسه: لا للتفريط في حقوق النادي

كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر مخاطبة كل من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية بالخطوات التصعيدية المحلية والدولية، التى بدأ فى اتخاذها باللجوء للجنة التسوية والتحكيم وكذلك المحكمة الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بشأن ما تعرض له الموسم الحالى من انتهاكات، وهو ما برره الأهلى فى نقاط واضحة خلال خطابه الأخير لاتحاد الكرة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «رئيس النادى محمود الخطيب اتفق مع أعضاء المجلس خلال الاجتماع الأخير على أن المرحلة القادمة لن يتم التفريط فى حقوق النادى مهما تكلف النادى أى أمور يتعرض لها بسبب ما يقوم به، وأن مهمتهم كمجلس هو الحفاظ على حقوق النادى مهما كانت العواقب مشدداً على أنه لا تراجع فى هذا الأمر طالما أن النادى له حقوق».

وفى سياق مختلف، أوصت لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل فى اجتماعها أمس مع رئيس النادى محمود الخطيب ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ، ببعض الأمور للتدعيمات الخاصة بالموسم الجديد مع الاتفاق على بقاء مارتن لاسارتى لموسم واحد جديد بصفوف الفريق وقيادته، على أن يتم وضع شروط لاستمراره واستكمال الموسم مع الأهلى، أهمها الفوز بلقب دورى الأبطال الأفريقى الغائب عن النادى لمدة 6 سنوات منذ 2013 والتى توّج بها الفريق فى آخر مرة، فضلاً عن الحفاظ على لقب الدورى، واستعادة لقب كأس مصر لتعويض الموسم المنتهى الذى قدم فيه الفريق موسماً غير جيد.

الأهلي يقترب من ضم الكونغولى "بيفووم"

وعلمت «الوطن» أن اللجنة استقرت أيضاً على التعاقد مع المهاجم الكونغولى تييفى بيفوما لاعب الميريا المعار من إسبانيول، كخيار مميز للغاية عن كودجو لابا لاعب نهضة بركان المغربى، الذى رفض الانتقال للأهلى فى الفترة الأخيرة، واقترب من إنهاء انتقاله إلى نادى العين الإماراتى، بسبب المقابل المادى الكبير الذى سيتقاضاه فى الدورى الإماراتى.

ويتبقى فقط الاتفاق على الأمور المالية ومدة التعاقد والراتب الذى سيتقاضاه طوال فترة وجوده فى القلعة الحمراء، خاصة مع ترحيب اللاعب باللعب فى نادى القرن الأفريقى وأحد أكبر أندية الشرق الأوسط، ووصول الطرفين لنقطة تلاقٍ خلال الساعات الأخيرة.

فى نفس السياق، رفضت لجنة التخطيط بشكل قاطع رحيل على لطفى الحارس الثالث للفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى الأخير عروضاً للانتقال إلى أحد أندية الدورى، ويحاول جهاز الكرة بالنادى إقناع الحارس ببقائه فى الفريق الأول خلال الموسم المقبل، فى ظل خطة النادى للحفاظ على كل البطولات فى الموسم الجديد من جهة، وعدم وجود حراس جيدين فى مستوى «لطفى» باستثناء محمد عواد حارس الإسماعيلى وفى حالة ضمه لا توجد مشكلة فى رحيل على لطفى عن القلعة الحمراء.

وتطرقت اللجنة للثنائى مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان، وموقفهما من البقاء فى الموسم الجديد أو خروجهما على سبيل الإعارة، إلا أن ذلك لم يتم حسمه بشكل نهائى.