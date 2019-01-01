عاجل| اتحاد الكرة يحسم موقفه من إلغاء الدوري

نفى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد حول وجود نية لإلغاء مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الحالي، وفقًا لما تردد.

وأضاف أبوريدة في تصريحات صحفية، أن مسابقة الدوري يتم استكمالها إلى النهاية، خصوصًا وأن المنافسة في الموسم الحالي قوية بين جميع الفرق.

وأكد رئيس اتحاد كرة القدم المصري، أن الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لم يتم خلالها الوصول إلى حلول بشأن الأزمة التي نشبت في الفترة الأخيرة.

وتابع: "سيتم عقد جلسة غدًا مع أعضاء اتحاد الكرة المصري من أجل الوصول إلى حلول جذرية في هذا الشأن وصدور بيان رسمي بعدها".

مطالب الأهلي

- اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع، وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 – 2020، خاصة أن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح؛ لأن الأندية ستشارك في بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة في سنوات سابقة.

ــ إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية.

ــ تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه لتطبيق تقنيةVAR ؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا كبيرًا، وتسببت فى استعانة الأندية بالحكام الأجانب في العديد من المباريات هذا الموسم؛ علما بأن النادي الأهلي سبق وأن خاطب الاتحاد في 3ــ9ــ2018، وطلب تطبيق تقنية VAR بعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة، وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابي والذي تسلمه النادي بتاريخ 4ـ10ـ2018 أنه سوف يقوم بتطبيق تقنية VAR في 1ـ1ـ2019 وهو لم يحدث.