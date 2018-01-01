ميدو: المقاصة ناد أوروبي.. وحققت حلم حياتي بتدريبه

قال أحمد حسام "ميدو"، لاعب منتخب مصر السابق، إن فريق مصر المقاصة أحد أفضل أندية الشرق الأوسط في الجانب الإداري، وتاريخ إدارته طويل في التعامل المميز مع الأجهزة الفنية، وهو بخلاف ما يحدث من بعض الإدارات التي تتعامل بـ"المباراة"، وهو أمر غير موجود في كرة القدم.

ميدو: المقاصة فريق ذو طابع أوروبي

وتابع ميدو، في مؤتمر صحفي لتقديمه كمدير فني للمقاصة: "إن المقاصة قريب جدا من الإدارة الأوروبية للأندية، ووصلت لحلم حياتي بالتواجد في نادي مصري يمكنني تحقيق أحلامي وأهدافي من خلاله، كونه يمتلك أحد من أفضل فرق الدوري المصري".

وتعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع أحمد حسام "ميدو"، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد.

وأعتمد مجلس ادارة المقاصة التعاقد رسميًا، خلال اجتماعه الذي عقد ظهر أمس الأحد، بمقر الشركة تفاصيل التعاقد مع أحمد حسام ميدو، وتم الاتفاق على اختيار أفراد الجهاز المعاون له.

وكان رئيس النادي قد عقد أكثر جلسة مع ميدو خلال الأسبوع الماضي للاتفاق على توليه القيادة الفنية للفريق، واتفق الطرفان على أن يكون التعاقد لمدة سنتين ومنح الجهاز الفني الصلاحية الكاملة للتعاقد مع اللاعبين وتقديم تقرير كامل عن اللاعبين المتواجدين فى الفريق حالياً واللاعبين الذين يرغب ميدو فى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واحتل المقاصة المركز السادس بالدوري هذا الموسم، وكان طلعت يوسف المدير الفني الأسبق قد تولى تدريب المقاصة منذ فبراير ،2018 وتقدم باستقالته في 19 أبريل الماضي، قبل نهاية الموسم، وتم تصعيد جمال عمر المدرب العام لتولي مهمة المدير الفني مؤقتا في أخر 4 مباريات للفريق بالدوري.