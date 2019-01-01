بالمستندات| نص شكوى الأهلي لـ"التحكيم والتسوية" ضد اتحاد الكرة

تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني في النادي الأهلي، صباح اليوم الإثنين، بدعوى مستعجلة يطالب فيها بتحديد جلسة عاجلة بمركز التسوية والتحكيم، باللجنة الأولمبية، في إطار الخطوات التصعيدية من جانب النادي بشأن أزمته في مباريات الدوري الممتازـ وما تعرض له من جراء الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص واللعب غير النظيف، على حد تعبيره.

ومن ناحيته، حدد مركز التسوية والتحكيم كجهة قضائية، الأربعاء المقبل كجلسة استماع لموقف الأهلي ومرافعته القانونية.

تفاصيل جلسة أبوريدة والخطيب والوزير لحل أزمة الدوري: الأهلي يرفض التنازل

في سياق الأزمة، خرجت جلسة ثلاثية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جمعته وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لحسم أزمة الدوري المصري، دون التوصل تقريبا، لقرار نهائي أو اتفاق يرضي جميع الأطراف، بسبب إصرار وتمسك الخطيب بوجود ضمانات أمام الوزير ووعود من رئيس الجبلاية، تضمن حل أزمة القيد الأفريقي للأهلي والأندية المصرية حال استكمال المسابقة بعد كاس الأمم الأفريقية من خلال التواصل مع مسئولي "كاف".

ويكشف "الوطن سبورت" التفاصيل الكاملة وآخر التطورات التي شهدتها جلسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع كلا من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

أبوريدة بدأ الجلسة بالتأكيد على أن الضمانات من وجهة نظره في التفاوض لحل أزمة القيد هو تأجيل انطلاق بطولتي أفريقيا الكونفيدرالية ودوري الأبطال بسبب إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال، ومن ثم تأجيل القيد الأفريقي لمدة تصل إلى 20 يوما، لخوض طرفي اللقاء الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي المباراة بتشكيلتهما القديمة، وما يترتب على ذلك من تأجيل القدي، ما سيكون حلا للأزمة.

ومن ناحيته، أبدى محمود الخطيب، رئيس الأهلي، موافقته لرأي أبوريدة في حضور وزير الرياضة، مطالبا بوجود قرار أو إعلان رسمي من اتحاد الكرة أو الاتحاد الأفريقي بهذا الحل كي يستكمل الأهلي مشواره في بطولة الدوري بعد كاس الأمم، وهو ما لم يتوصل الطرفين فيه لاتفاق، كما شهدت الجلسة اعتراف أبوريدة بوجود قصور شديد في تنظيم المسابقات المحلية، الأمر الذي جاء تقديرا لاعتراض الأهلي.

وأبدى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ترحيبه الشديد بتصحيح الموقف والالتزام بكل طلبات الأهلي والعمل على توفيرها من بعد كأس الأمم الاأفريقية في الموسم الجديد، تقديرا لما يبحث عنه الأهلي لمصلحة الكرة المصرية، وتوقفت الجلسة عن المفاوضات للخروج من المأزق حينما أصر الخطيب على استكمال كل الخطوات القانونية والشكاوى المحلية والدولية بشكل يومي في حالة عدم اتخاذ اتحاد الكرة الأمر على عاتقه بالرد بشكل رسمي، وتوفير الضمانات الكافية لمطالب الأهلي من أجلس استكمال المسابقة بعد كأس الأمم الأفريقية.