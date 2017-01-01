إيتو يتحدث عن محمد صلاح وتوقعاته للكاميرون في أمم أفريقيا 2019

تحدث صامويل إيتو، مهاجم منتخب الكاميرون السابق، عن فرص منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وأكد إيتو في تصريحات صحفية له، أنه يتوقع أن يصل منتخب الكاميرون إلى نهائي بطولة كان بجانب منتخب مصر.

وأشار مهاجم المنتخب الكاميروني السابق، إلى أن كلا المنتخبين يمتلكان لاعبين على مستوى عال، ونفس الحال بنسبة لمنتخب مصر، وأبرزهم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الأمر الذي يؤكد أن النهائي سيكون قوي.

وتابع: "أتوقع أن يحصد محمد صلاح لقب هداف أفريقيا في الموسم الحالي وبعدها أفضل لاعب في القارة السمراء".

الكاميرون يكشف عن قميصه الجديد

وكشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن قميص المنتخب الكاميروني، والذي سيخوض به منافسات كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بمصر بدءًا من 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل.

ولم يتغير قميص المنتخب الكاميروني كثيرًا عن أخر قميص للكاميرون في أمم أفريقيا عام 2017 والتي أقيمت في الجابون، وفاز بها المنتخب الكاميروني على حساب المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن منتخب جزر القمر، لجأ لمحكمة التحكيم الرياضي، بهدف "إنصافه"، للتواجد في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، المقرر إنطلاقها يوم 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل، وإقصاء المنتخب الكاميروني.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن بشكل رسمي، أواخر شهر نوفمبر 2018، سحب تنظيم "كان 2019" من الكاميرون، بعد اجتماع عقده في أكرا، بسبب تأخر الأشغال في البلد.

وبعد اتخاذ هذا القرار، أعلن "الكاف"، أن الكاميرون ستنظم كأس أمم أفريقيا 2021، ثم واصل المنتخب تصفيات "الكان" بشكل طبيعي، ليضمن التأهل، بعدما جاء ثانيًا في المجموعة التي تصدرها المغرب، إلى جانب مالاوي وجزر القمر.