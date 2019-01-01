عاجل| اتحاد الكرة يصدر بيانًا للرد على أزمة الأهلي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بيانًا لإيضاح موعد استكمال مسابقة الدوري المصري:

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يضطلع بمسئولياته تجاه كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية، يؤكد على أنه أوضح كثيرًا الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم إستثنائيًا يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وهو ما زاد من مسئوليتنا جميعًا، خاصّة وأن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى أربعة شهور تقريبًا إحتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة.. فضلاً عن المشاركات الإفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات.

ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهداً كبيراً للإنتهاء من بطولة الدوري علي الأقل قبل إنطلاق كأس الأمم. لكن للاسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الاخيرة مع كل الأندية.

لكن المؤكد أيضًا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون مجاملة لأي نادِ، حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ونحن نقدِر النادي الأهلي كنادِ كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسئولي الأندية ونتفهم جيداً أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الأمم وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الأندية وهي بالطبع مطلب كل الأندية ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية، لكن رغبة النادي الأهلي والتي هي رغبتنـا بالأساس بإنهاء بطولة الدوري قبـل بدء كـأس الأمم الأفريقيـة أصبحت تصطدم بالواقع وهو أن الوقت لم يعد سامحاً بذلك كما أن استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية.

والنادي الأهلي والذي نراهن دائمًا على قيمته ووطنيته في مثل هذه الظروف ومعه كل الأندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم يقع عليهم العبء الاكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الامم الافريقية .وفيما يتعلق بالقيد الافريقي فأن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الافريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من ( 30 يونيو الي 5 أغسطس ) استناداً الي اعادة نهائي دوري الابطال الافريقي.

ويسعي الاتحاد المصري لكرة القدم بألا يلحق أي ضرر فني أو ادبي بالاندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الافريقية في الموسم الجديد.

وفي ذات الوقت فأن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية علي أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الاندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانه لحقوق الجميع وملزمة لكل الاطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة.

وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فأن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسئولة ( إيفاب ) لبدء الاجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع علي تكاليفه وقدرة الاندية علي تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه.

وسيتم اليوم إعلان مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدوري العام وكأس مصر ومباراة السوبر المصري 2018/2019 .مع تمنياتنا بالتوفيق للكرة المصرية .