تعرف على ترتيب محمد صلاح في حمل "شارة" قيادة منتخب مصر

بدأ العد التنازلي لاستعدادات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في النسخة المقبلة، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية المنتخب المصري في المجموعة التي تضم إلى جوارها منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو.

وتقام منافسات البطولة على 6 استادات وهم القاهرة والسلام والدفاع الجوي والسويس والإسكندرية والإسماعيلية.

وتم الاستقرار داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على أن يكون ترتيب شارة القيادة في المنتخب وفقًا للأقدمية.

وعليه، يأتي أحمد المحمدي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، قائدًا أول للمنتخب المصري، وكان أول مباراة خاضها مع الفراعنة يوم 22 أغسطس لعام 2007.

أما في القائد الثاني، هو وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، والذي كان أول انضمام له للمنتخب المصري بتاريخ 25 نوفمبر 2007.

ويأتي عبد الله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، ثالثًا، حيث كان أول انضمام للمنتخب له بتاريخ 14 يناير لعام 2008.

وفي المركز الرابع، يحل أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، والذي انضم للمنتخب المصري لأول مرة يوم 11 أغسطس 2010.

أما في المركز الخامس، يأتي محمد النني، محترف فريق أرسنال، حيث كان أول انضمام للمنتخب بتاريخ 3 سبتمبر 2011.

ويليه في المركز السادس محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والذي انضم للمنتخب المصري في عام 2011.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، المنتخب المصري في المجموعة التي تضم إلى جوارها منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

أجيري ينسق بشأن انضمام صلاح

أكد هاني رمزي مدرب المنتخب المصري، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، يتواصل بشكل مستمر مع محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

وأضاف رمزي في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن هناك تنسيق بين خافيير أجيري ومحمد صلاح بشأن الانضمام إلى معسكر المنتخب المصري في برج العرب، لافتًا إلى أن اللاعب سينضم خلال ساعات.

وأشار مدرب المنتخب المصري، إلى أن أجيري يتفهم جيدًا حاجة اللاعب إلى قسط من الراحة بعد موسم شاق له في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وتابع: "هناك معنويات مرتفعة تسيطر على جميع اللاعبين داخل معسكر المنتخب المصري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم".