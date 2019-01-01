غياب صلاح وظهور علي وسليمان في تشكيل مصر المتوقع أمام تنزانيا

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به منتخبنا، مواجهة تنزانيا الودية، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، على ستاد برج العرب، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وجاء تشكيل مصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وعمر جابر.

الوسط: طارق حامد ونبيل عماد "دونجا" وعبد الله السعيد.

الهجوم: عمرو وردة ووليد سليمان وأحمد علي.

وقرر أجيري منح راحة لكل من محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب الأرسنال، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتنقلها قناتي تايم سبورت والنيل للرياضة، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، ويدير اللقاء تحكيميًا طاقم مصري.

صلاح يظهر في تدريبات الفراعنة

وعلى جانب أخر، ظهر الجناح الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات المنتخب الوطني اليوم، والمقامة على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق بعد انتهاء موسمه مع الريدز.

وكان الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا قد قضى فترة إجازة طويلة في مصر بدأها بالتواجد رفقة عائلته بقرية نجريج بمحافظة الغربية، قبل أن ينتقل بعد ذلك لقضاء بضعة أيام في مدينة الجونة.

وأكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن جميع اللاعبين جاهزين لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019، والمقرر لها أن تنطلق 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وتابع: "مستمرين بعد مباراة غينيا بيوم في ملعب برج العرب".

وأكمل: "الفريق يتدرب من يوم 6 واكتملت اليوم صفوفنا بوصول محمد صلاح، ونستعد حاليًا لوديتي تنزانيا وغيني".

وأشار إلى أن جميع اللاعبين وصلت لمستوى جيد في التدريبات، ونتدرب كأسرة واحدة.

واستبعد المكسيكي خافيير أجيري، ثنائي نادي سموحة، من قائمة الفراعنة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019.

وكان يتواجد في قائمة الفراعنة 25 لاعبا تم تقليصهم لـ23 لاعبا، فيما خرج الثنائي أحمد فتوح، ومحمد أبو جبل، لاعبا سموحة، من قائمة المنتخب الوطني النهائية.