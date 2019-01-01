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أجيري يعلن استبعاد محمد صلاح أمام تنزانيا.. ويكشف الأسباب

06:28 م | الخميس 13 يونيو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
أجيري يعلن استبعاد محمد صلاح أمام تنزانيا.. ويكشف الأسباب

محمد صلاح

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أكد المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري،  عدم مشاركة الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول خلال ودية الفراعنة أمام تنزانيا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية يوم 21 يونيو الجاري.

وقال أجيري، في تصريحات لصحيفة (ذا ناشيونال) الإماراتية: "صلاح لن يشارك بكل تأكيد أمام تنزانيا اليوم".

وتابع: "صلاح لاعب محترف، ويعرف التزاماته جيدًا، كما أنه متحمس للغاية من أجل اللعب، ولكنه في ذات الوقت قضى فترة إجازة بلغت ما يقرب من 7 أيام، لذا فإنه لن يلعب أمام تنزانيا".

وأكمل: "صلاح قد يشارك لبضعة دقائق خلال ودية غينيا في الشوط الثاني، لكن بكل تأكيد سيشارك صلاح في المباراة الأولى لنا في البطولة، وسيكون على أتم جاهزية للعب".

غياب صلاح وظهور علي وسليمان في تشكيل مصر المتوقع أمام تنزانيا

وفي نفس السياق، استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على التشكيل، الذي سيخوض به منتخبنا، مواجهة تنزانيا الودية، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، على ستاد برج العرب، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019. 

وجاء تشكيل مصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وعمر جابر.

الوسط: طارق حامد ونبيل عماد "دونجا" وعبد الله السعيد.

الهجوم: عمرو وردة ووليد سليمان وأحمد علي.

وقرر أجيري منح راحة لكل من محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب الأرسنال، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتنقلها قناتي تايم سبورت والنيل للرياضة، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، ويدير اللقاء تحكيميًا طاقم مصري.

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