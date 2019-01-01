15 دقيقة| تعادل سلبي بين مصر وتنزانيا.. وعمرو وردة يُهدر فرصة التقدم

مرت 15 دقيقة من مباراة مصر وتنزانيا الودية، وتشير النتيجة للتعادل السلبي في اللقاء، الذي يجمع الفريقين، استعدادًا لمنافسات أمم أفريقيا 2019.

وجاء أداء منتخب مصر أفضل في الربع ساعة الأولى، حيث وصل في أكثر من مناسبة في بداية اللقاء عن طريق عمرو وردة من رأسية في الدقيقة 2، تلاها تسديدة لنفس اللاعب بعد 10 دقائق.

من جديد سيطر الفراعنة، ووصلوا لمرمى تنزانيا لكن فشلوا في التسجيل، ورد منتخب تنزانيا مع الدقيقة 15، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن، للحارس أحمد الشناوي.

تشكيل مصر في المباراة المرتقبة

وأعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تشكيل منتخبنا الوطني في مواجهة تنزانيا الودية، والتي ستقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي ، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن اشرف.

خط الوسط: طارق حامد، نبيل دونجا، عبدالله السعيد، وليد سليمان، عمرو وردة.

خط الهجوم: أحمد علي.

بينما جاء على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، جنش، باهر المحمدي، عمر جابر، علي غزال، محمد النني، محمد صلاح، مروان محسن، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد حسن كوكا.

وجاء تشكيل منتخب تنزانيا كالتالي:

مانولا، حسن كيسي، جادل مايكل، أجريي موريس، يونداني، حميد ماو، سيمون مسوفا، فيصل سالوم، مبوانا ساماتا، جون بوكو، فريد موسى.

ويلعب منتخب مصر أمام تنزانيا في أول مبارياته الودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وأعلن المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، عدم مشاركة الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول خلال ودية الفراعنة أمام تنزانيا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية يوم 21 يونيو الجاري.

وقال أجيري، في تصريحات لصحيفة (ذا ناشيونال) الإماراتية: "صلاح لن يشارك بكل تأكيد أمام تنزانيا اليوم".

وتابع: "صلاح لاعب محترف، ويعرف التزاماته جيدًا، كما أنه متحمس للغاية من أجل اللعب، ولكنه في ذات الوقت قضى فترة إجازة بلغت ما يقرب من 7 أيام، لذا فإنه لن يلعب أمام تنزانيا".

وقرر أجيري منح راحة لكل من محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب الأرسنال.