بالفيديو| مشادة أمام بوابة الزمالك.. أمن النادي يمنع أم وأطفالها من الدخول بسبب ملابسها

وقعت مشادة قوية أمام بوابة نادي الزمالك بميت عقبة بين إحدى العضوات وأطفالها، والأمن الإداري للنادي.

وتعرضت العضوة (أم الأطفال) لمضايقات من أفراد الأمن ومنعوها من الدخول رغم إبرازها كارنيه العضوية بداعي أن ملابسها لا تليق لدخول نادي الزمالك بتعليمات من رئيس النادي.

اضطرت العضوة لتصوير الواقعة بهاتفها الشخصي لتسجيل الواقعة وحفظ حقها في شكوى رئيس النادي، وقالت عضوة الزمالك أن ملابسها كانت لائقة فكانت ترتدي (تيشيرت مقفول وبنطال جينز فضفاض)،

وأوضحت عضوة الزمالك، أنها كانت في طريقها للحصول على بعض متعلقاتها والانصراف من الزمالك برفقة أبناءها ووالدتها لكن أمن النادي رفض دخولها واستدعى شريف حسن نائب مدير النادي، الذي هاجمها بدل من إنصافها.

وكشفت عضوة الزمالك، أنها تعرضت لتهديد مباشر من نائب مدير النادي بالقول:"أنا جيتلك لو كان المستشار رئيس النادي جالك كنتي هتحطي نفسك في مشكلة، وتابعت: "أفراد الأمن ادعوا أنني سبتهم وهذا لم يحدث"، ثم توجهت لتحرير محضر بالواقعة.

تعليمات رئيس الزمالك تسبب مشكلات لأعضاء النادي

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أعضاء الزمالك لمضايقات من الأمن وأعضاء النادي فقد سبق ودخل رئيس النادي في مشاجرة مع سيدتين من قبل وقامتا بتحرير محضر ضده.

وبدأ الأمر بدخول رئيس نادي الزمالك في نقاش حاد مع إحدى العضوات داخل النادي النهري بسبب تدخينهم السجائر ليذهب إليهم ليشتبك معهم لفظيًا، قبل أم يحصل على "علب السجائر الخاصة بهم" ليلقي بها في المياه.

وقام رئيس النادي الأبيض بالدخول في تراشق لفظي مع العضوات، قام خلالها بتوجيه ألفاظ نابية لهن.

وكادت عضوات النادي الأبيض أن تفتك برئيس نادي الزمالك أثناء المشادة العنيفة التي نشبت بينهم مع رئيس القلعة البيضاء.

وبعد تلك الواقعة، استنجد رئيس الزمالك بأمن النادي من أجل إنقاذه، من يد العضوات، اللاتي أهانوه داخل النادي النهري.

ولجأ رئيس الزمالك لعاملات النادي أيضًا من أجل الاشتباك مع العضوات، لينفذوا حديث رئيس الأبيض ليشتبكوا معهم لفظيًا، قبل أن يتلقى رئيس الزمالك تهديد باتصال العضوات بالنجدة للتدخل في الأزمة ليؤكد لهم : محدش يقدر يدخل النادي نهائيًا.

بعد ذلك حررت عضوات نادي الزمالك محضرا رسميا ضد رئيس النادي بعد التعدي عليهن، ونشوب مشادة قوية بينهما في النادي النهري اليوم.