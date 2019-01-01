عاجل| بدون صلاح.. فوز باهت لمنتخب مصر ضد تنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا

حقق المنتخب الوطني انتصارًا صعبًا على نظيره التنزاني وديًا بهدف نظيف، وذلك في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في مصر، يوم 21 يونيو.

المحمدي صاحب هدف انتصار الفراعنة

وأحرز أحمد المحمدي هدف المنتخب الوطني الوحيد في الدقيقة 65.

وجاء أداء منتخب مصر، أفضل في الربع ساعة الأولى، حيث وصل في أكثر من مناسبة في بداية اللقاء عن طريق عمرو وردة من رأسية في الدقيقة 2، تلاها تسديدة لنفس اللاعب بعد 10 دقائق.

ومن جديد سيطر الفراعنة ووصلوا لمرمى تنزانيا لكن فشلوا في التسجيل، ورد منتخب تنزانيا مع الدقيقة 15، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 22، عرضية من أيمن أشرف على رأس عمرة وردة يلعبها برأسه، ولكن يتصدى لها حارس المرمى وتخرج لركنية.

وشهدت الدقيقة 25، مرور رائع من عبد الله السعيد، الذي مرر كرة لوليد سليمان، ويصوب كرة، ولكنها تصطدم بالدفاع.

واصل منتخب مصر ضغطه وأهدر أحمد المحمدي فرصة خطيرة بالدقيقة الأخيرة اصطدمت بلاعب تنزانيا وتحولت لركنية بعد سلسلة من المحاولات التي فشل هجوم الفراعنة في تحويلها لأهداف.

وقبل بداية الشوط الثاني، أجرى المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري 4 تغييرات دفعة واحدة، بنزول علي غزال محل طارق حامد، وجنش على حساب الشناوي، وأحمد أيمن منصور محل أيمن أشرف، وكوكا على حساب أحمد علي.

وفي الدقيقة 48، ركلة حرة مباشرة للمنتخب المصري على يمين منطقة جزاء تنزانيا، نفذها عبد الله السعيد بتسديدة أكثر من رائعة تصدى لها الحارس عيشى مانولا ببراعة شديدة وتمكن من إبعاد الكرة من أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 50، سدد وليد سليمان رأسية صاروخية تجاه مرمى تنزانيا اصدمت بعارضة الفريق الخصم.

وأجرى المنتخب المصري في الدقيقة 60 تغييرًا جديدًا بنزول تريزيجيه على حساب وليد سليمان.

وفي الدقيقة 65، نجح أحمد المحمدي في تسجيل أول أهداف المنتخب الوطني ،من رأسية قوية من داخل منطقة جزاء تنزانيا.

وفي الدقيقة 70، هجمة خطيرة جدًا للمنتخب التنزاني بعد مرتدة سريعة من الجبهة اليمنى، انتهت بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمود جنش في الوقت المناسب قبل أقدام المهاجم مبوانا ساماتا المنفرد تماما بالمرمى.

وفي الدقيقة 71، رد سريع من لاعبي المنتخب المصري بهجمة مرتدة سريعة بقيادة عمرو وردة المنطلق على الجبهة اليسرى والذي تمكن من اختراق منطقة جزاء تنزانيا، قبل أن يسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى التنزاني إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 73، حل علي متوني بديلًا لـ "أجيري موريس" في تنزانيا.

وفي الدقيقة 74، حرصت الجماهير المصرية على إحياء ذكرى شهداء النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 78، حل محمد حسيني محمد محل فريد موسى كثاني تغييرات المنتخب التنزاني.

في الدقيقة 88، تسديدة خطيرة عن طريق مبوانا ساماتا لاعب منتخب تنزانيا من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمود جنش بثبات وأبعد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة 90، أجرى المنتخب الوطني آخر تغييراته بنزول مروان محسن على حساب عمرو وردة.