عاجل| مصر تتراجع في تصنيف "فيفا" قبل أمم أفريقيا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيف المنتخبات لشهر يونيو، وجاء المنتخب الوطني في المرتبة الـ58 عالميًا، ليتراجع مركزًا، حيث تواجد المنتخب المصري في المرتبة الـ57 الشهر الماضي.

ويستعد المنتخب لخوض بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

المنتخب يبتعد عن أول خمسة مراكز

وخرج المنتخب المصري من أول خمس مراكز أفريقية، حيث جاءت السنغال في موقع الصدارة بعد أن تقدمت مركزا على الصعيد العالمي (21، بـ نقطة 1515) وتليها تونس ثانية، والتي تقدمت ثلاثة مراكز لتصبح (25، بـ1501 نقطة) ثم نيجيريا ثالثة (45 عالمياً) والمغرب رابعة (47 عالمياً) ثم الكونغو الديموقراطية (49 عالمياً)، وجاء المنتخب الوطني في المركز الثامن أفريقيًا، بعد كلًا من السنغال وتونس نيجيريا والمغرب والكونغو وغانا والكاميرون.

وجاء المنتخب الوطني المصري ثالثًا على صعيد المنتخبات العربية، حيث احتل المنتخب التونسي المركز الأول فيما احتل المنتخب المغربي المركز الثاني فيما احتل المنتخب الوطني المركز الثالث.

أجيري يحدد خطة لعب الفراعنة في كان.. و"صلاح" مستمر على طريقة "كلوب"

ويستأنف منتخب مصر تدريباته اليوم، على استاد برج العرب، استعداداً لودية غينيا المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق بمصر يوم 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، المنتخب المصرى فى المجموعة التى تضم إلى جواره منتخبات زيمبابوى وأوغندا والكونغو، حيث تخوض هذه المجموعة مبارياتها على استاد القاهرة.

واستقر أجيري على منح اللاعبين الذين لم يشاركوا فى ودية تنزانيا أمس، فرصة المشاركة فى مباراة غينيا المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين محمد صلاح، ورفض المدرب الأجنبي فكرة تغيير طريقة لعب الفرعون المصري، حيث تحدث مع مساعديه متسائلاً: "لماذا أقوم بتغيير طريقة لعب محمد صلاح أثناء وجوده في المنتخب، كلوب استخدمه في الأطراف الهجومية وكذلك العمق والمهاجم الصريح، لن أقوم بالتأكيد بالاستعانة به مدافعاً أو في الوسط المدافع، سيلعب معنا بنفس طريقته".