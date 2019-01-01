رسميا.. رفع الإيقاف عن جهاد جريشة ويشارك بأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قراره رفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، وعودته للتحكيم في بطولة الأمم الأفريقية 2019 المقبلة بمصر.

وعلمت "الوطن سبورت"، أن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، استغل تواجده في باريس مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على هامش حضور كونجرس فيفا، وتحدث معه عن أزمة جريشة.

وكان جريشة قد تحدث مع هاني أبوريدة، وطالبه بضرورة التدخل من أجل إنهاء الأمر ومحاولة رفع الإيقاف عنه، وتم استبعاد جريشة من بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، وتم انضمام إبراهيم نور الدين بدلاً منه.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن قبل شهر إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 أشهر بسبب مباراة الوداد والترجي المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قام بإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بسبب بعض الأخطاء التي حدثت في المباراة والتي أثرت بدورها على النتيجة، وفقًا لرؤيتهم.

تقديم التماس يوم 9 يونيو

وكان عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على لجنة الحكام، أكد أنه ينتظر الرد من جانب الاتحاد الأفريقي على الالتماس الخاص بالحكم الدولي جهاد جريشة، يوم 9 من شهر يونيو الجاري.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحاته لـ"الوطن سبورت"، أن اتحاد الكرة يتابع تطورات الأزمة من حين لآخر حتى يتم الرد من جانب الاتحاد الأفريقي بشأن رفع الإيقاف عنه.

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على ثقته في الاتحاد الأفريقي ورفع الإيقاف عن جهاد جريشة وعودته إلى التحكيم من جديد.