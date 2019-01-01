رئيس الزمالك يكشف مصير فرجاني ساسي مع الأبيض

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأنباء التي تشير إلى رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس القلعة البيضاء بانه لا يوجد أي لاعب في الزمالك، وصل له عرض، فرجاني ساسي سيستمر مع الفريق، وكذلك طارق حامد.

الزمالك يستانف تدريباته الأثنين

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن فريق الكرة سوف يستأنف تدريباته رسميا يوم الاثنين المقبل بملعب النادي .

وأشار المشرف العام، إلى أن اللاعبين سوف يتجمعون في السادسة مساءا تحت قياده الجهاز الفني بقيادة خالد جلال.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المشرف العام على الكرة مع خالد جلال عصر اليوم، من أجل الاستقرار على أوضاع الفريق.

الزمالك يبحث عن حارس

يعقد أمير مرتضى، جلسة مع ايمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل الحديث معه عن ملف حراسة مرمى الفريق وسوف يستفسر أمير مرتضى من أيمن طاهر مدى احتياج الفريق لحارس مرمى من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن الزمالك يضع محمد عواد حارس الإسماعيلى المعار للدوري السعودي ومحمد أبو جبل حارس سموحة ضمن أبرز المرشحين في حالة الموافقة على رحيل عماد السيد والذي يمتلك عروض كثيرة للرحيل وابرزها المقاولون وانبي والمقاصة.

باسم يتلقى عرضًا جديدًا

تلقى باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية عرضًا مجددًا من الإسماعيلي للرحيل عن الأبيض.

ويمتلك باسم مرسي عرضا آخر من مصر للمقاصة إلا أنه لم يحسم قراره النهائي حتى الآن والأقرب أنه لن يعود مرة أخرى إلى الزمالك.

ومن المنتظر أن يجتمع باسم مرسي مع إدارة النادي لحسم موقفه حتى يستطيع تحديد وجهته المقبلة.