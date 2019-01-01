تعديلات طفيفة في تشكيلة الفراعنة أمام غينيا

يلتقى منتخب مصر، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، منتخب غينيا ودياً، استعداداً لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، للظهور فى تشكيلة المنتخب المصرى أمام غينيا، ولو كبديل، لا سيما أنها البروفة الأخيرة قبل الدخول فى غمار تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وغاب «صلاح» عن المشاركة مع المنتخب المصرى فى مباراة تنزانيا الودية، التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، وذلك رغبة من الجهاز الفنى للمنتخب فى منح اللاعب قسطاً كبيراً من الراحة بعد موسم شاق له سواء فى الدورى الإنجليزى أو دورى أبطال أوروبا. ويسعى المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، إلى تجربة خطة مباراة زيمبابوى التى تواجه الفراعنة فى لقاء الافتتاح، خلال لقاء اليوم أمام غينيا، ومحاولة الوقوف على أبرز السلبيات التى تواجه الفراعنة فى اللقاء المنتظر، وطالب اللاعبين باستغلال الفرص.

ومن المنتظر عودة محمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى، لقيادة خط وسط الفراعنة هو الآخر خلال ودية غينيا، بعد أن حصل على راحة سلبية فى ودية تنزانيا، على أن يقود الهجوم مروان محسن، لاعب الأهلى، الذى شارك لدقائق معدودة فى لقاء تنزانيا الأخير.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب ودية غينيا بتشكيل مكون من: محمد الشناوى بحراسة المرمى، ورباعى بخط الدفاع هم عمر جابر، باهر المحمدى، أحمد حجازى، أحمد المحمدى، وثلاثى بخط الوسط هم محمد الننى، طارق حامد، عبدالله السعيد، أمامهم ثلاثى بخط الهجوم هم تريزيجه، مروان محسن، محمد صلاح.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب غينيا المباراة بهدف تجربة أكبر عدد من لاعبيه والوقوف على مستوى الفريق بشكل عام قبل خوض غمار كأس الأمم الأفريقية، وتحديداً فى لقائه الأول أمام نظيره منتخب مدغشقر يوم 22 يونيو الجارى فى إطار منافسات المجموعة الثالثة لـ«كان 2019».

وحرص المنتخب الغينى، بقيادة بول بوت، مدرب الفريق، على الدخول فى معسكر مغلق قبل خوض التدريبات على فترتين استعداداً لهذه المواجهة، كما شهد المران تقسيمة بين اللاعبين وتركيزاً عالياً من جانبهم لتقديم مباراة جيدة والاعتياد على أجواء الملاعب المصرية قبل كأس الأمم.