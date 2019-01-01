أبرزها مصر وغينيا.. تعرف على مباريات اليوم الأحد 16 يونيو

أحدث الأخبار
مصر
يقام اليوم، الأحد، الـ 16 من شهر يونيو الجاري العديد من المباريات في مختلف البطولات، بالإضافة إلى مبارايات ودية دولية، للمنتخبات الأوروبية والأفريقية والآسيوية.
وجاءت المباريات على النحو التالي:
أوروجواي vs الإكوادور 12:00 بعد منتصف الليل .. bein sports 3
باراجواي vs قطر 9:00 .. bein sports 3
مصر vs غينيا .. 9:00 .. on sports hd
المغرب vs زامبيا .. 6:30 الرياضية المغربية 3
نيجيريا vs السنغال .. 7:45
الجزائر vs مالي .. 8:00
تنزانيا vs زيمبابوي .. 3:00
نيجيريا
-
:
-
06:00 PMمباريات ودية
السنغال
الجزائر
-
:
-
06:00 PMمباريات ودية
مالي
قطر
-
:
-
09:00 PMكوبا أمريكا
باراجواي
مصر
-
:
-
09:00 PMمباريات ودية
غينيا
أوروجواي
-
:
-
11:59 PMكوبا أمريكا
الإكوادور
تعليقات الفيسبوك