أبرزها مصر وغينيا.. تعرف على مباريات اليوم الأحد 16 يونيو

يقام اليوم، الأحد، الـ 16 من شهر يونيو الجاري العديد من المباريات في مختلف البطولات، بالإضافة إلى مبارايات ودية دولية، للمنتخبات الأوروبية والأفريقية والآسيوية.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

كوبا أمريكا 2019

أوروجواي vs الإكوادور 12:00 بعد منتصف الليل .. bein sports 3

باراجواي vs قطر 9:00 .. bein sports 3

مباريات ودية دولية

مصر vs غينيا .. 9:00 .. on sports hd

المغرب vs زامبيا .. 6:30 الرياضية المغربية 3

نيجيريا vs السنغال .. 7:45

الجزائر vs مالي .. 8:00

تنزانيا vs زيمبابوي .. 3:00