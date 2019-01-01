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أبرزها مصر وغينيا.. تعرف على مباريات اليوم الأحد 16 يونيو

02:41 ص | الأحد 16 يونيو 2019
كتب: محمد محجوب
أبرزها مصر وغينيا.. تعرف على مباريات اليوم الأحد 16 يونيو

مصر

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يقام اليوم، الأحد، الـ 16 من شهر يونيو الجاري العديد من المباريات في مختلف البطولات، بالإضافة إلى مبارايات ودية دولية، للمنتخبات الأوروبية والأفريقية والآسيوية.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

كوبا أمريكا 2019

أوروجواي vs الإكوادور 12:00 بعد منتصف الليل .. bein sports 3

باراجواي vs قطر 9:00 .. bein sports 3

مباريات ودية دولية 

مصر vs غينيا .. 9:00 .. on sports hd

المغرب vs زامبيا .. 6:30 الرياضية المغربية 3

نيجيريا vs السنغال .. 7:45 

الجزائر vs مالي .. 8:00

تنزانيا vs زيمبابوي .. 3:00

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    نيجيريا

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    مباريات ودية
  • السنغال

    السنغال

  • الجزائر

    الجزائر

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    06:00 PM

    مباريات ودية
  • مالي

    مالي

  • قطر

    قطر

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    09:00 PM

    كوبا أمريكا
  • باراجواي

    باراجواي

  • مصر

    مصر

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    09:00 PM

    مباريات ودية
  • غينيا

    غينيا

  • أوروجواي

    أوروجواي

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    11:59 PM

    كوبا أمريكا
  • الإكوادور

    الإكوادور

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