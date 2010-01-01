مروان محسن يقود هجوم مصر أمام غينيا| النني أساسيًا ومحمد صلاح على دكة البدلاء

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني عن تشكيل منتخب مصر في مواجهة غينيا في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين على ستاد برج العرب، وجاء التشكيل على النحو التالي :

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد منصور - محمود حمدي الونش - باهر المحمدي - عمر جابر

وسط الملعب: محمود حسن "تريزيجيه" - طارق حامد - عبد الله السعيد - محمد النني - وليد سليمان

الهجوم: مروان محسن.

صلاح والشناوي على مقاعد بدلاء مصر أمام غينيا

بينما جاء على مقاعد البدلاء أحمد الشناوي، محمود جنش، المحمدي ، احمد حجازي، ايمن أشرف، علي غزال، عمرو وردة، محمد صلاح، أحمد علي، نبيل عماد، محمود علاء، أحمد حسن كوكا.

ونجح المنتخب الوطني في الفوز بهدف دون رد على المنتخب التنزاني في أولى إستعداداته الودية لكأس الأمم الأفريقية والتي ستنطلق يوم 21 من الشهر الجاري، على أن تنتهي يوم 19 من شهر يوليو المقبل.

ونجح المحمدي في تسجيل هدف المنتخب الوطني الوحيد خلال المباراة في الدقيقة 65، وحرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة على مشاركة العديد من اللاعبين للوقوف على التشكيلة النهائية والتي ستبدأ أولى مباريات أمم أفريقيا أمام المنتخب الزيمبابوي يوم 21 من الشهر الجاري.

وتغيب محمد صلاح ومحمد النني عن المباراة الودية،ويأمل المنتخب الوطني في حصد البطولة التاسعة والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى، بعد حصوله على أخر بطولة عام 2010 والتي أقيمت بالجابون،ونجح المنتخب الوطني في الفوز على منتخب غانا حينها بهدف محمد ناجي "جدو" في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومع عودة المنتخب الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا من جديد في نسخة 2017 بالجابون نجح في الوصول للمباراة النهائية بعدم تقديمه مباريات رائعة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، ليصطدم بالأسود الغير مروضة ليخسر بهدفين مقابل هدف وحيد، في عودة قوية وشرسة للفراعنة بعد الغياب عن 3 نسخ متتالية، في مباراة سجل فيها محمد النني هدف المنتخب الوطني الوحيد.