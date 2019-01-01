بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة مصر وغينيا وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة مصر وغينيا الودية، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في الفترة من 21 الشهر الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.

وتذاع مباراة مصر الودية على قناة تايم سبورت بالإضافة إلى قناة أون سبورت.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على تنزانيا في التجربة الودية الماضية بهدف نظيف أحرزه أحمد المحمدي.

ويسعى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين قبل انطلاق أمم أفريقيا.

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.

هذا وقد أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني عن تشكيل منتخب مصر في مواجهة غينيا في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين على ستاد برج العرب.

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر ، باهر المحمدي ، محمود الونش، أحمد ايمن منصور.

في خط الوسط : محمد النني، وليد سليمان، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : مروان محسن.

وشهد تشكيل الفراعنة غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي، على أن يحل بديلا في المباراة للدخول في أجواء المعسكر قبل بدء أمم أفريقيا.

وكان صلاح قد غاب عن مواجهة المنتخب الوطني الماضية الودية أمام تنزانيا والتي حقق فيها الفراعنة الفوز بهدف نظيف أحرزه أحمد المحمدي من رأسية مميزة مستغلا عرضية لأحمد أيمن منصور.

ويرغب صلاح أن يظهر بشكل مميز مع مصر في أمم أفريقيا هذا الموسم والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الفراعنة منذ عام 2010 وهي النسخة التي أقيمت في أنجولا.

ويأمل صلاح أن تكون النجمة الثامنة طريقًا لأن يكون ضمن الأفضل في العالم، بعدما حقق مع فريقه ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث المباراة

انطلاق المباراة

ق 1 هجوم كبير من منتخب مصر في بداية المباراة.

ق 2 خطأ لصالح منتخب مصر سددها عبدالله السعيد بقوة وأنقذها الحارس لتعاد الكرة مرة أخرى ويحاول محمود الونش لعب الكرة برأسه ولكن شتتها الدفاع.

ق 7 استحواذ على الكرة من لاعبي المنتخب الوطني.

ق 12 جوووووول الهدف الأول للمنتخب الوطني عن طريق مروان محسن بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا تمريرة رائعة من عبدالله السعيد.

ق 14 هدوء تام في المباراة.

ق 18 إصابة وليد سليمان ودخول الطاقم الطبي لعلاجه.

ق 25 مراوغة مميزة من فرانسوا كامانو ليصل داخل منطقة الجزاء لكن تدخل عمر جابر في الوقت المناسب وأعاد الكرة لمحمد الشناوي.

ق 30 إنذار لإيسياجا سيلا بعد تدخل مع وليد سليمان في منتصف الملعب.

ق 34 عرضية من وليد سليمان قابلها تريزيجيه برأسه ولكن ضعيفة ووصلت لحارس المرمى.

ق 40 هجمة خطيرة لمنتخب مصر قادها محمد النني ووصلت لتريزيجيه الذي أعاد الكرة بكعب القدم لوليد سليمان ثم مرر إلى النني مرة أخرى الذي راوغ وسدد كرة لكنها ضعيفة ووصلت سهلة لحارس المرمى.

ق 43 عرضية من جناح منتخب غينيا ولكن لعبها باهر المحمدي برأسه وكادت تغالط محمد الشناوي الذي أنقذ الكرة ببراعة.