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بالفيديو| محمد صلاح أول المنضمين لمعسكر المنتخب بالقاهرة

12:01 ص | الثلاثاء 18 يونيو 2019
كتب: الوطن
بالفيديو| محمد صلاح أول المنضمين لمعسكر المنتخب بالقاهرة

محمد صلاح

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انضم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، إلى معكسر المنتخب في القاهرة، كأول المنتظمين من لاعبي المنتخب في المعسكر.

وكان اللاعبون قد حصلوا على فترة راحة لمدة 6 ساعات بعد نقل معسكر المنتخب من الأسكندرية إلى القاهرة، على أن يجتمعوا مجددًا في مقر إقامة الفريق بفندق قريب من مطار القاهرة.

انتظام معسكر المنتخب بعد 6 ساعات راحة

وسمح المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، للاعبين بـ6 ساعات لزيارة أسرهم، ومن ثم العودة لتجمع منتخب الفراعنة من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة، ليكون صلاح أول المتواجدين بفندق إقامة المنتخب.

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على نظيره الغيني بثلاث أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية أقيمت بالأمس في اختتام لقاءات الفريق الودية قبل منافسات أمم أفريقيا 2019، وأحرز الأهداف كل من مروان محسن وأحمد علي وعمر جابر.

وأكد أجيري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن المنتخب المصري كانت لديه فرصة في الفو بنتجية 5-2، خاصة بعدما أهدر تريزيجيه فرصتين محققتين أمام المرمى.

وتطرق أجيري إلى الأخطاء الدفاعية بالمنتخب قائلًا: "لدينا العديد من الأخطاء الدفاعية الملزمين بمعالجتها خلال الفترة المقبلة، ولا نحتاج لودية ثالثة، وبالتأكيد اختلف الوضع بعد نزول صلاح".

وأنهى حديثه قائلًا: "امتلكنا 19 فرصة محققة على المرمى، كانت لدينا في المباراة الثانية زيادة في حصيلة الأهداف، وهناك بعض الأخطاء الدفاعية سنعمل على علاجها".

وأشاد البلجيكي بول بوت، المدير الفني لمنتخب غينيا، بقدرات النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه لاعب كبير ويحقق الفارق حينما يشارك ويزرع الثقة في اللاعبين الاخرين، ولاعب لديه الخطورة على الخصوم.

 

 

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