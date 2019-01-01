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عاجل| اتحاد الكرة يرشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا

12:45 م | الثلاثاء 18 يونيو 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
عاجل| اتحاد الكرة يرشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي والزمالك

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استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بشكل نهائي على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل. 

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت"، عن أن الاتحاد سيخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، خلال الأيام المقبلة بمشاركة الفرقين فى البطولة ليتم إنهاء هذه الأزمة.

وشهد الموسم الحالي لكرة القدم أزمات عديدة بسبب اعتراض الأندية على تأجيل المباريات، إلا أن مجلس الجبلاية رد على تلك الانتقادات بأن هذا الموسم استثنائي.

ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.

وكانت فرص نادي الزمالك تقلصت نسبيًا في الفوز بمسابقة الدوري الممتاز بعد التعادل أمام فريق حرس الحدود بهدف لمثله، في ’خر مباراة قبل توقف الدوري، نظرا لأن هذا التعادل رفع رصيد الزمالك عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما ضمن حرس الحدود البقاء في دوري الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده لـ 38 نقطة.

وبذلك تصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 74 نقطة، فيما يأتي بيراميدز وصيفًا في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، والزمالك ثالثًا برصيد 68 نقطة.

سيناريو محتمل لحسم الأهلي للدوري مبكرا قبل القمة

وسيبقى سيناريو وحيد لفوز الأهلي بالدوري قبل القمة وهو في حالة تعثر نادي الزمالك في أي مباراة بمسابقة الدوري في الفترة المقبلة وخسارة أي نقاط، فإن الأهلي وقتها يحتاج إلى الفوز على فريق المقاولون العرب واقتناص الثلاث نقاط من أجل حصد لقب المسابقة بشكل رسمي.

وفي سياق متصل يتبقى لنادي الزمالك مواجهتين قبل لقاء القمة، حيث ينتظر مواجهة الجونة والإسماعيلي، على أن تكون المواجهة الثالثة له أمام الأهلي.

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