شاهد بالصور| وصول منتخب مصر لملعب الكلية الحربية وسط حراسة أمنية مشددة

وصل المنتخب المصري لاستاد الكلية الحربية، وسط حراسة أمنية مشددة، استعدادًا للمران الرئيسي لمباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي، بعد غدًا الجمعة، والتي تجمعهما باستاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وخاض الفراعنة مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض غمار البطولة الأفريقية، حيث فاز في الأولى بهدف نظيف، سجله أحمد المحمدي في شوط المباراة الثاني، ثم فاز في المباراة بثلاثية مقابل هدف، سجلهما مروان محسن وأحمد علي وعمر جابر.

ومن جانبه أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم الأربعاء، أن تركيزه حاليًا في مواجهة زيمبابوي المقرر لها الجمعة المقبل، بافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقال أجيري: لا أفكر سوى في مباراة زيمبابوي الآن، والمباريات التالية ستكون بعد الفوز في المباراة الأولى بعدها أعلم تماما أن كل فرق المجموعة تبحث عن الصعود وهو أمر طبيعي للغاية في هذا النوع من المنافسات.

أجيري: منتخب مصر ليس محمد صلاح

وعن منتخب زيمبابوي قال: منتخب زيمبابوي يستحق التواجد في كأس أمم أفريقيا، أتابع فريق زيمبابوي منذ فترة أنهم يملكون كرة قدم جيدة، مباراة الافتتاح هامة جدا بالنسبة لنا ونشعر بالمسئولية وليس بالضغط، وبالطبع نبحث عن تحقيق الفوز ونريد اللعب بأسلوبنا نحترم فريق زيمبابوي للغاية وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز.

وعن صلاح قال أجيري: محمد صلاح مثله كباقي زملائه داخل المنتخب فهو عضو ضمن 23 لاعبًا مثله في القائمة التي تم اختيارها في النهاية، بكل تأكيد محمد صلاح أحد اللاعبين المميزين في صفوف المنتخب المصري ولكن هناك أيضًا لاعبين آخرين يجب أن يتم الحديث عنهم وإعطاؤهم حقهم، بخاصة وأنهم يبذلون الكثير من الجهد داخل الملعب، ويساعدون الفريق في تحقيق الانتصار.