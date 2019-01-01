خاص بالصور| شاهد كواليس المران الرئيسي لمنتخب مصر استعدادًا للقاء زيمبابوي

تدرب المنتخب المصري، على ملعب استاد الكلية الحربية، وسط حراسة أمنية مشددة، استعدادًا لمباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي، بعد غدًا الجمعة، والتي تجمعهما باستاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وخاض الفراعنة مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض غمار البطولة الأفريقية، حيث فاز في الأولى بهدف نظيف، سجله أحمد المحمدي في شوط المباراة الثاني، ثم فاز في المباراة بثلاثية مقابل هدف، سجلهما مروان محسن وأحمد علي وعمر جابر.

وحرص الثنائي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، على حضور المران ودخلا في حديث جانبي على هامش مران المنتخب المصري، استعدادًا للقاء زيمبابوي يوم الجمعة المقبل، في افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة، خلال مصر من الفترة 21 من الشهر الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

أجيري: لا أفكر سوى في مباراة زيمبابوي

وفي سياق متصل، أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم الأربعاء، أن تركيزه حاليًا في مواجهة زيمبابوي المقرر لها الجمعة المقبل، بافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة علي الأراضي المصرية.

وقال أجيري: لا أفكر سوى في مباراة زيمبابوي الآن، والمباريات التالية ستكون بعد الفوز في المباراة الأولى بعدها أعلم تماما أن كل فرق المجموعة تبحث عن الصعود وهو أمر طبيعي للغاية في هذا النوع من المنافسات".

وتحدث المدرب عن محمد صلاح في تصريحاته قائلًا:"محمد صلاح مثله كباقي زملائه داخل المنتخب فهو عضو ضمن 23 لاعبًا مثله في القائمة التي تم اختيارها في النهاية، بكل تأكيد محمد صلاح أحد اللاعبين المميزين في صفوف المنتخب المصري ولكن هناك أيضًا لاعبين آخرين يجب أن يتم الحديث عنهم وإعطاؤهم حقهم، بخاصة وأنهم يبذلون الكثير من الجهد داخل الملعب، ويساعدون الفريق في تحقيق الانتصار".