أبو ريدة ردًا على ما يُثار حول صلاح: "مبسوط معانا ومزاجه حلو"

قال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه غير قلق نهائيا على المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت قيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، مشيرا إلى أنه متفائل بالمنتخب وانه قادر على حصد البطولة في تلك النسخة، خاصة وأنها على الأراضي المصرية.

وتحدث "أبو ريدة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "سوبر تايم" مع الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر، المذاع عبر فضائية "تايم سبورت"، عن كل ما يُثار على اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي قائلا إنه سعيد جدا مع المنتخب، ويظهر ذلك في المعسكر وسط زملاؤه، متابعا: "مزاجه حلو جدا، وفرحان ببطولة دوري أبطال أوروبا، على عكس السنة اللي فاتت كان زعلان ومتدايق لما رجع وهو خسران البطولة".

قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية

وأعلن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، مدرب المنتخب الوطني قائمة مصر المشاركة في أمم إفريقيا 2019 والتي تقام على أرض مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى في السودان عام 1957.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي).- وليد سليمان (الأهلي).- عبدالله السعيد (بيراميدز).- أحمد علي كامل (المقاولون العرب).- محمد النني (أرسنال الإنجليزي).-محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).- أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي).- عمر جابر (بيراميدز).- أحمد الشناوي (بيراميدز).- مروان محسن (الأهلي).- طارق حامد (الزمالك).- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني).- علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي).- محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي).- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).- أيمن أشرف (الأهلي).- محمد الشناوي (الأهلي).- محمود حمدي "الونش " (الزمالك).- باهر المحمدي (الإسماعيلي).- أحمد أيمن منصور (بيراميدز).- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز).- محمود عبدالرحيم " جنش " (الزمالك).- محمود علاء (الزمالك).