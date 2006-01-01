بالصور| بالأحمر وأعلام مصر.. أجواء كرنفالية للجمهور بمحيط استاد القاهرة

وسط أجواء احتفالية وكرنفالية، توافدت الجماهير المصرية بشكل مكثف على استاد القاهرة الدولي، لحضور ضربة افتتاح الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية، عندما يواجهون زيمبابوي، العاشرة مساء اليوم.

بالأحمر، لون قميص منتخب مصر الأساسي، حاملين الأعلام المصرية، اصطف الألاف من المشجعين في شكل راق ومتحضر، لإنهاء إجراءات دخولهم مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي يشهد افتتاح العرس الأفريقي.

إقبال مكثف من الجماهير على استاد القاهرة

ومن المقرر، أن يغلق استاد القاهرة أبوابه بداية من السادسة والنصف مساء، تمهيدًا لاستقبال الملعب للشخصيات السياسة والدولية والرياضية، المقرر تواجدهم بالمقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي وحضور مراسم الافتتاح.

ويتسع استاد القاهرة لـ 70 ألف مشجع، ويُتوقع أن تملأ الجماهير جنابات الملعب، لمؤزارة الفراعنة في المباراة المرتقبة في افتتاح أمم أفريقياـ والتي يرغب المنتخب الوطني في تقديم أداءً مميزًا لإيصال رسالة لكل المنتخبات أن الفراعنة قادمون لحصد اللقب الغائب منذ عام 2010 وهي النسخة التي أقيمت بأنجولا.

ويسبق مباراة الافتتاح، حفل الافتتاح أغنية عالمية خاصة بالبطولة، تقدم بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، بعنوان "متجمعين"، يغنيها النجم المصري حكيم، رفقة فنان سنغالي وأخرى نيجيرية.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، قد نوهت بأن الحفل سيستمر لمدة 14 دقيقة فقط، تبدأ في الثامنة مساء، على أن تنطلق مباراة الافتتاح بين الفراعنة وزيمبابوي في العاشرة مساء، وسيتم إغلاق أبواب الاستاد بداية من السادسة مساء، ووعدت اللجنة المشجعين الذين سيحضرون حفل الافتتاح بمشاهدة تجربة جديدة لم تتحقق من قبل في الملاعب المصرية.

ويحضر حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية العديد من الشخصيات العالمية وأساطير القارة السمراء، ليكونوا شاهدين على انطلاق النسخة الثانية والثلاثين لبطولة أمم أفريقياـ أبرزهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والنجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، والنجم الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري دروجبا ومواطنه يايا توريه والسنغالي الحاج ضيوف والنيجيري نوانكو كانو، والمغربي مصطفى حجي والتونسي حاتم الطرابلسي، بالإضافة إلى العديد من أساطير الكرة المصرية مثل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى، وحسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر الحاصل على ثلاثية الكان التاريخية مع الفراعنة أعوام 2006 و2008 و2010، ومصطفى عبده نجم الأهلى السابق.

بجانب فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، وحسام حسن المهاجم التاريخى للفراعنة الحاصل على بطولتى أمم أفريقيا 1998 و2006، وأحمد حسن الحاصل على 4 بطولات أمم أفريقيا أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، وعصام الحضرى الحاصل على نفس عدد بطولات الصقر.