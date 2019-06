بالفيديو| حضور مُذهل للجماهير المصرية بستاد القاهرة الدولي

نشر حساب تابع لشبكة "بي بي سي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو من تواجد الجماهير بستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الوطني في افتتاحية بطولة أمم أفريقيا، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وحرصت الجماهير المصرية على الحضور بغزارة باستاد القاهرة الدولي من أجل مؤازرة الفراعنة للعودة لمنصات التتويج مرة اخرى بعد أخر لقب أحرزه المنتخب الوطني في 2010 على حساب المنتخب الغاني بهدف محمد ناجي جدو في الثواني القاتلة من عمر المباراة.

Just under 4 hours until kick off and the stadium is filling up for the start of #Afcon19



Egypt play Zimbabwe - you can live commentary on