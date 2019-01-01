بالفيديو| حضور مُذهل للجماهير المصرية بستاد القاهرة الدولي

نشر حساب تابع لشبكة "بي بي سي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو من تواجد الجماهير بستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الوطني في افتتاحية بطولة أمم أفريقيا، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وحرصت الجماهير المصرية على الحضور بغزارة باستاد القاهرة الدولي من أجل مؤازرة الفراعنة للعودة لمنصات التتويج مرة اخرى بعد أخر لقب أحرزه المنتخب الوطني في 2010 على حساب المنتخب الغاني بهدف محمد ناجي جدو في الثواني القاتلة من عمر المباراة.

Just under 4 hours until kick off and the stadium is filling up for the start of #Afcon19



Egypt play Zimbabwe - you can live commentary on @bbcworldservice with @JohnBennettBBC pic.twitter.com/ReURJWti4Y — BBC World Service Sport (@BBCWSSport) ٢١ يونيو ٢٠١٩

الجماهير المصرية تملئ استاد القاهرة

وتلعب نهائيات أفريقيا بين 24 منتخبا هم مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التى تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني فى كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى دور الـ 16 كما يرافقهم أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، وتقام باقى أدوار البطولة بنظام المواجهات الإقصائية.

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح البطولة نحو الثامنة مساءً، والذي يستمر 14 دقيقة تبدأ الثامنة مساء، ومن المقرر إغلاق أبواب الاستاد بداية من السادسة مساء، يتخلله أغنية عالمية خاصة بالبطولة، تقدم بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، بعنوان "متجمعين"، يغنيها النجم المصري حكيم، رفقة فنان سنغالي وأخرى نيجيرية.

وتواجه المنتخب المصري والزيمبابوي في 12 مباراة فاز المنتخب الوطني خلال 7 مواجهات مقابل فوز وحيد لزيمبابوي وتعادلا فى 4 مباريات.

بينما استطاع منتخب مصر هز شباك زيمبابوي 20 مرة، واستقبلت شباك الفراعنة 11 مرة، بينما يعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.