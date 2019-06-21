عاجل| صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي.. ومحمد الشناوي أساسيا

أعلن خافير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة أمام زيمبابوي، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أحمد أيمن منصور.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه.

وجاءت دكة بدلاء منتخب مصر كالتالي: أحمد الشناوي- محمود جنش- عمر جابر- أيمن أشرف- باهر المحمدي- محمود حمدي الونش- نبيل دونجا- علي غزال- وليد سليمان- عمرو وردة- أحمد حسن كوكا- أحمد علي.

وتقام مباريات المجموعة الأولى بملعب القاهرة الدولي وتضم منتخبات مصر – الكونغو الديموقراطية – زيمبابوي – أوغندا.

منتخب مصر يسعى لاقتناص أول ثلاث نقاط

ويسعى المنتخب لتحقيق ضربة قوية بالبطولة من خلال الفوز على زيمبابوي وحصد نقاط المباراة الثلاثة، حتى يكتسب اللاعبون والجماهير الثقة في بداية العرس الأفريقي المنتظر.

وتقام فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية العاشرة مساء اليوم بمواجهة مصر وزيمبابوي، يسبقها حفل افتتاح، تقدم خلاله استعراضات لتاريخ الحضارات المصرية والأفريقية، ويتخلله أغنية عالمية العربية والإنجليزية والفرنسية يقدمها الفنان حكيم، وفنانان سنغالي ونيجيرية.

وتقام ثاني مباريات البطولة مساء غدا بين طرفي المجموعة الأولى أوغندا والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 4:30 مساءً، قبل أن يتم افتتاح مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة السابعة بين نيجيريا وبورندي على ملعب الإسكندرية، قبل أن تختتم المواجهات في تمام الساعة العاشرة مساءً بين مدغشقر وغينيا.

وتحتضن مصر النسخة رقم 32 الاستثنائية من بطولة أمم أفريقيا، من اليوم وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

قناة جزائرية تذيع مباراة الافتتاح

وتبث القناة الجزائرية الأرضية مباراة الافتتاح على قمر نايل سات، بتردد 11680، استقطاب "أفقي"، وبمعدل ترميز 27500.

وتتواجد القناة على جهاز الاستقبال تحت اسم "pragramme National Algerie".

وتمتلك القناة الجزائرية الأرضية، بث حقوق بعض المباريات في بطولة كأس الأمم الافريقية.

وسبق للقناة الجزائرية الأرضية بث مباريات الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال مواجهته للفرق الجزائرية على أرضهم، وظهر هذا في مباراتي وفاق سطيف، بالإضافة إلى شبيبة الساورة.