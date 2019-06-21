بالفيديو| مصر تتقدم على زيمبابوي بهدف تريزيجيه في الشوط الأول

تقدم المنتخب الوطني بهدف دون رد على زيمبابوي في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية.

سجل هدف منتخب مصر محمود تريزيجيه في الدقيقة 41 بعد سلسلة من الفرص السهلة على مدار 40 دقيقة.

وبدأ اللقاء سريعا، بعد مرور دقيقة واحدة، وصل منتخب مصر عن طريق محمد صلاح يحولها الحارس لركنية بعد عرضية متقنة من الفرعون المصري.

من جديد تصل مصر عن طريق مروان محسن من رأسية في الدقيقة 3 يحولها حارس زيمبابوي لركنية جديدة.

رد منتخب زيمبابوي في الدقيقة 5 عن طريق بعض النقلات والتمريرات القصيرة حتى حصل على ضربة ركنية في أول مظاهر الخطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي.

من جديد يضغط منتخب مصر في الدقيقة 7 ويحصل الفراعنة على ركنية جديدة ينتج منها ضربة رأسية رائعة من هجوم مصر ينقذها حارس زيمبابوي على مرتين.

الأفضلية كانت لمصر في الشوط الأول

الدقيقة 9 تشهد فرصة مزدوجة من منتخب مصر أهدر فيها لاعبي الفراعنة فرصة هدف محقق عن طريق عبدالله السعيد تصدى لها الحارس، ثم تسديدة تريزيجية التي مرت بعيدا عن المرمى.

في الدقيقة 10 اعتمد زيمبابوي على الكرات المرتدة ووصل في كرة خطيرة من عرضية تصدى لها الشناوي بعد احتساب خطأ لصالح حارس مصر.

مجددا يهدر عبدالله السعيد فرصة خطيرة من تسديدة قوية تمر بجوار القائم الأيسر لزيمبابوي.

في الدقيقة 16 أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة جديدة بعد توغل ناحية اليمين لكن الكرة مرت خارج المرمى.

هدأ اللعب قليلا من المنتخب الوطني، فيما نشط زيمبابوي في الدقيقة 25 وسدد موسونا كرة خطيرة تصدى لها دفاع مصر.

في الدقيقة 37 من المباراة ينقذ محمد الشناوي فرصة هدف محقق لزيمبابوي بعد تنفيذ ضربة حرة مباشرة بشكل سريع في غياب لدفاع الفراعنة.

رد منتخب مصر سريعا على فرصة زيمبابوي بهدف أول عن طريق محمود تريزيجية الذي تلقى تمريرة رائعة من أيمن أشرف وراوغ دفاع المنافس وسدد في المرمى ببراعة ليخرج منتخبنا منتصرا بهدف في الشوط الأول.

تشكيل منتخبي مصر وزيمبابوي في مباراة افتتاح أمم أفريقيا

بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه.

على الجانب الآخر جاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:

حارس المرمى: إدمور سيباندا

خط الدفاع: تينيج هاديبي - أليك موديمو - ديفاين لونجا - تيندايي داريكوا

خط الوسط: مارشال مونيتسي - مارفيلوس ناكامبا - أوفيدي كارورو

خط الهجوم: موسونا - موشيكوي - بيليات