60 دقيقة| منتخب مصر يبجث عن تعزيز أهدافه أمام زيمبابوي

بدأ الشوط الثاني بحالة نشاط من جانب المنتخب المصري، في محاولة لإدراك الهدف الثاني في المباراة، وتعزيز النتيجة.

وكان هناك محاولة للاختراق في الدقيقة 47 عن طريق محمد صلاح، لاعب الفراعنة، من عمق الملعب، لكن تدخل معه الدفاع واستخلص الكرة بنجاح دون إعاقة.

وحاول منتخب زيمبابوي، إحراز هدف التعادل من تمريرة بينية لمنتخب زيمبابوي وصلت إلى نياشا موشيكوي داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى، لكن الحكم احتسب تسلل.

واستمرارًا لمسلسل هجوم الفراعنة، سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن تألق من حارس المرمى وتصدى لها ببراعة.

وحاول محمد صلاح في الدقيقة 53، المراوغة والتسديد من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى في المكان المناسب وتصدى لها بثبات.

وحتى الدقيقة 60، لم تكن هناك هجمة خطيرة سواء على مرمى منتخب زيمبابوي أو مرمى منتخب مصر.

مصر تبحث عن الثلاث نقاط

يبحث المنتخب المصري عن اقتناص النقاط الثلاث، في أول مباراة له في بطولة كأس الأمم الأفريقية بدور المجموعات.

ويرغب لاعبو المنتخب، في تحقيق الفوز حتى يكون بمثابة دفعة معنوية للاعبين على بذل أقصى ما لديهم في مباريات المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، المنتخب المصري في المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطقة.

تشكيل المنتخب المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه.