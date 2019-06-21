سالجادو يكشف السبب وراء إهدار محمد صلاح أكثر من فرصة أمام زيمبابوي

أعرب ميشيل سالجادو، المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن سعادته البالغة بفوز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب محمود حسن ترزيجية، موضحًا أن مشهد استاد القاهرة كان أكثر من رائع، والجماهير كانت مشرفة وكانت تدعم الفريق من الدقيقة الأولى حتى النهاية.

وأضاف "سالجادو"، خلال حواره خاص على قناة "أون سبورت"، :" خلقنا فرص عديدة في الشوط الأول، والإيقاع كان جيدًا سواء على الأطراف أو المنتصف، ورجعنا في الدفاع بشكل جيد تحسبًا لأي هجمة مرتدة، ورغم فقد منتخب مصر السيطرة في الشوط الثاني نوعًا ما ، إلا أنهم استطاعوا حسم الفوز بالمباراة".

وأشار إلى أن الهجمات المرتدة الخاصة بلاعبي زيمبابوي كانت خطيرة للغاية وكادت أن تقتل المباراة في أي وقت، ولكن الجهاز الفني للمنتخب سعيد بهذه النتيجة واللاعبين سعداء أيضًا، موضحًا أن تريزيجيه نجح في تسجيل هدف الفوز بينما اللاعب محمد صلاح أهدر فرصتين أو ثلاثة، ولكن الأثنين رائعين.

وتابع :" كان بالإمكان تسجيل بين 4 أو 5 أهداف إلا أننا لم نحقق ذلك حيث قدمنا أداءً رائعًا في الشوط الأول عكس مستوى الشوط الثاني، والسبب وراء عدم تسديد محمد صلاح وإحرازه أهدافًا من الفرص التي وصلته هو أن الفرص كانت تأتي له على القدم اليمني، ولو كانت على قدمه اليسرى لأحزر الأهداف".

ويلعب المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات زيمبابوي، أوغندا، الكونغو ديموقراطية، وهي المجموعة التي تخوض جميع مبارياتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتواجه المنتخب المصري والزيمبابوي في 13 مباراة فاز المنتخب الوطني خلال 8 مواجهات مقابل فوز وحيد لزيمبابوي وتعادلا فى 4 مباريات.

بينما استطاع منتخب مصر هز شباك زيمبابوي 21 مرة، استقبلت شباك الفراعنة 11 هدفا، بينما يعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

ويشارك في نهائيات أفريقيا 24 منتخبا هم مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.