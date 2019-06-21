وزير الرياضة: حضور السيسي حفل افتتاح أمم أفريقيا أعطى البطولة قيمة كبيرة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر كانت على قدر التحدي، في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السيسي، الحفل كان شيئًا مهما للغاية وأعطى قيمة كبيرة للبطولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الحفل كان مبهجًا، وأسعد الشعب المصريين، متابعًا أن الإعلام الدولي أثنى على جهود مصر، خلال حفل الأمس، ولافتًا إلى أن الرياضة تعتبر أسرع وسيلة من الممكن أن تنقل صورة إيجابية للعالم عن أي دولة.

أشرف صبحي: الجمهور كان حابب النظام في حفل افتتاح امم افريقيا

وأثنى وزير الرياضة، على الشكل العام للحضور الجماهيري، في حفل الافتتاح، وأولى مباريات البطولة، التي جمعت بين المنتخبين الوطني وزيمبابوي: "الجمهور كان حابب النظام، وأشكر شركة تذكرتي".

وأشار إلى أن ما قامت به "تذكرتي"، سيكون بداية ونواة لتنظيم مباريات الدوري المصري، بهذا الشكل، خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، أعرب خلال حديثه معه، على هامش المشاركة في الحفل، عن إعجابه الشديد بالحفل: "قال إن مصر لها دور محوري وكبير في المنطقة، وهذه البطولة ستكون بداية تعاون كبير في كرة القدم".

وصرح "صبحي"، أن الوزارة وفرت سبل مشاهدة المباريات مثل شاشات العرض في 2000 مركز شباب، وكلها ستشاهد قناة "تايم سبورت"، موضحًا أنه جرت الاحتكار لأول مرة.

وناشد وزير الرياضة، جماهير الكرة في مصر، بحضور مباريات البطولة، حتى نعطي للعالم صورة حقيقية عن مصر.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في النسخة رقم 32، في مساء أمس الجمعة، والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبا حيث نجح المنتخب الوطني في الفوز بهدف نظيف على منتخب زيمبابوي.

ويشارك في نهائيات أفريقيا 24 منتخبا، هي: مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.