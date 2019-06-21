مدرب الكونغو يتحدث لـ"الوطن" عن محمد صلاح وسر غياب كاسونجو

أكد فلوران إيبينجى، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أن مجموعة منتخب "الأولى" في كأس الأمم الأفريقية 2019، قوية ولكن عادلة ويمكنهم تخطي دور المجموعات.

وتحدث إيبينجي في حوار خاص "لجريدة الوطن" في عدد اليوم الأحد، حول أسباب استبعاد اللاعب كابونجو كاسونجو، لاعب الزمالك، من قائمة المنتخب في أمم أفريقيا: "حين قررنا قضاء فترة التأهيل فى إسبانيا لم يتمكن اللاعب من الحصول على تأشيرة للانضمام لمعسكر الفريق، ومواصلة التدريب معه، وبالتالي لم نتمكن من إضافة اسمه في القائمة الرسمية ضمن صفوف الفريق، وهذا شىء محزن جداً بالنسبة لى، لأنه مهاجم شرس يعتمد عليه المنتخب بشكل كبير، وكان سيحدث الفارق، ويساهم بالفوز.

مدرب الكونغو يتمنى إعادة الأمجاد

وواصل: "لا يمكن أن ننسى بطولة 1974، تلك البطولة التي استضافتها مصر على أرضها، والتقى الفريقان في نصف النهائى وتغلبنا على صاحب الأرض، وتقابلنا مع منتخب زامبيا في النهائي وحصدنا البطولة وتوّجنا باللقب للمرة الثانية، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن الفريق من الوصول للنهائي واستطعنا في عام 2015 أن نحصل على المركز الثالث، ونأمل أن نعيد تلك الأمجاد مرة أخرى.

وأضاف المدرب:"شرف لنا أن نكون وسط الفرق الكبرى، مثل منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور، الذي يضم عناصر جيدة وعلى رأسها النجم العالمي محمد صلاح، الذي يعد أحد أفضل لاعبي أوروبا، وبالتأكيد سيكون إضافة قوية ومصدر إزعاج، ولا نخشى مواجهته، ونلعب من أجل الاستمتاع باللعبة".

وأتم:" نعلم أن الاستاد سيكون ممتلئاً عن آخره، وهذا سيسبب لنا ضغطاً بعض الشىء، لكن سنتجاوز تلك الأمور حتماً ونقدم مباراة جيدة ونحلم بالفوز، إضافة إلى مواجهة منتخبى زيمبابوى وأوغندا، وكلاهما يضم عدداً من اللاعبين المميزين".

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية المنتخب المصري، يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، ويحتاج الفراعنة للفوز من أجل ضمان التأهل للدور الثاني، فيما يأمل الفهود في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض لتفادي الخروج المبكر من البطولة.