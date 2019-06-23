أجيري للاعبي المنتخب: تعاملوا مع مواقع التواصل برقي

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر، أن المكسيكي خافيير أجيري، يتبع أسلوبا جديداً مع اللاعبين منذ توليه المسئولية لمنعهم من استخدام الهواتف المحمولة.

قال المصدر، إن أجيري حذر اللاعبين من استخدام الهواتف أثناء تجمعاتهم في المعسكرات لرغبته في زيادة القرب بينهم، موضحا أنه مع بداية عهده في المنتخب كان يسخر من أي لاعب يمسك بهاتفه المحمول أثناء المعسكرات.

أجيري للاعبي المنتخب: تعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب راقي

وفي سياق أخر، كشف مصدر بالمنتخب الوطني المصري، عن تفاصيل أخرى من جلسة المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني للفراعنة مع لاعبي الفريق، بعد أزمة السوشيال ميديا الشهيرة، والتي أحدث حالة من الغضب من الجماهير المصرية.

وأشار المصدر عن هذه الأزمة، إن أجيري أكد للاعبين، أن التعامل مع مواقع التواصل يحتاج لأسلوب راقي، خاصة وأنهم لاعبين كبار وسواء المحليين أو المحترفين والجمهور ينظر لهم على أنهم قدوة في كل شيء.

منتخب الفراعنة يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوي بالمباراة الافتتاحية بهدف دون رد أحرزه محمود حسن تريزيجيه، فيما تغلب منتخب أوغندا على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، لينتزع منتخب أوغندا صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن مصر.

ويحاول الفراعنة علاج تلك السلبيات في لقاء الكونغو، المقرر له الأربعاء المقبل بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بأمم أفريقيا، خاصة وأن الفوز في تلك المباراة وحصد نقاطها الثلاثة يضمن التأهل لدور الستة عشر بالبطولة.

يذكر أن المنتخب يستعد لمباراة الكونغو الديموقراطية المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى، في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة علي الأراضي المصرية من الفترة 21 من الشهر الجاري حتي 19 يوليو المقبل.