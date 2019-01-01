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كوبر يقدم خطة فوز مصر على الكونغو: صلاح وتريزيجيه واستغلال المساحات

11:00 ص | الأربعاء 26 يونيو 2019
كتب: أحمد حامد دياب
كوبر يقدم خطة فوز مصر على الكونغو: صلاح وتريزيجيه واستغلال المساحات

كوبر ومترجمه وجوزيه

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توقع هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن يبدأ منتخب الكونغو مواجهته ضد مصر اليوم، بالتشكيل ذاته الذي لعب به أولى مبارياته أمام أوغندا، والذي انتهي بفوز الثانية بهدفين مقابل لا شئ.

وأضاف كوبر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن انطلاق مدافعي الجبهات لمنتخب الكونغو، سينطلقان بسرعة للأمام، ما يعمل على ترك مساحة كبيرة في الملعب للمنتخب المصري، يستطيع محمد صلاح وتريزيجيه استغلالها بشكل كبير، مضيفاً: "استغلال المساحات من خلال صلاح وتريزيجيه يمنح مصر الفوز على الكونغو وحصد الـ3 نقاط".

كوبر يحذر منتخب مصر من خطورة لاعبين بالكونغو

وتابع: "منتخب الكونغو بيبدأ التحضير من الخلف، ومن خواص الكرة الأفريقية أن الأطراف لا تجيد إغلاق المساحات، يجب أن يستغل المنتخب المصري هذه الثغرة".

وشدد كوبر علي ضرورة أخذ الحيطة والحذر من لاعبين بمنتخب الكونغو، منهم اللاعب رقم 22 شانسيل مبيمبا، الذي يلعب حاليًا في نادي بورتو البرتغالي، واللاعب بانيك بولاسي، المُعار حاليُا لنادي أندرلخت البلجيكي، إذ يعتبرون من أحسن اللاعبين في منتخب الكونغو، كونهم يعتمدون على تسليم الكرة بشكل سليم وأساسي.

وتنطلق اليوم، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي يبدأ بلقاء منتخبي نيجيريا وغينيا في تمام الساعة الرابعة والنصف، ويُختتم بلقاء منتخب مصر أمام نظيره الكونغو الديموقراطية العاشرة مساء.  

ويدخل الفراعنة اللقاء بخطة لا بديل عن الفوز، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من كأس الأمم الأفريقية، بعد حصد 3 نقاط أولى أمام زيمبابوي في المباراة الأولى بافتتاحية البطولة، بينما يسعى الكونغو لحصد أول نقاط الأمل، بعد خسارة لقاءه الأول من أوغندا بهدفين دون رد.

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