تعرف على تشكيل مصر المتوقع في مواجهة الكونغو بأمم أفريقيا 2019

يلتقي المنتخب المصري منتخب الكونغو الديموقراطية في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

كما يلتقي منتخبا غينيا ونيجيريا غدا علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثانية بالبطولة.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي على منتخب الكونغو الديموقراطية ليواصل تصدره للمجموعة الأولى، ويكون أول المتأهلين رسميا للدور المقبل من البطولة.

ونجح المنتخب المصري في الفوز على نظيره زيمبابوي في اللقاء الأول لهم في البطولة والذي أُقيم على ستاد القاهرة بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 41 من تسديدة رائعة على يسار الحارس.

على الجانب الأخر يدخل منتخب الكونغو اللقاء ساعيا لتحقيق الثلاث نقاط، بعدما فشل في الفوز بأولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب أوغندا في اللقاء الذي انتهى بهدفين دون رد للمنتخب الأوغندي.

تشكيل مصر المتوقع لمباراة الكونغو الديموقراطية بأمم أفريقيا

ووفقا التدريبات الأخيرة، من المنتظر أن يبدأ المنتخب المصرى مباراة الكونغو الديموقراطية بتشكيل يتكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد المحمدى وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف.

في خط الوسط: طارق حامد ومحمد الننى وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

وفي خط الهجوم: مروان محسن.

منتخب مصر يسعى للفوز باللقب الثامن

ويأمل المنتخب المصري تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري في تحقيق اللقب الثامن في تاريخه مستغلا عاملي الأرض والجمهور، خاصة بعد فشل الفراعنة في الفوز باللقب خلال النسخة الماضية، بعدما نجحوا في الوصول للقاء النهائي، ولكن هُزموا بهدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.