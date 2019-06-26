عمرو وردة للاعبي المنتخب باكيا: أنا مظلوم وفيديو الفتاة مفبرك

دخل عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، في نوبة بكاء شديدة عقب إبلاغه من جانب إيهاب لهيطة مدير المنتخب باستبعاده من معسكر الفراعنة، المقام حاليا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقالت مصادر داخل معسكر المنتخب لـ"الوطن سبورت"، إن اللاعب وجه حديثه لزملائه باكياً قبل مغادة المعسكر، قائلا: "أنا مظلوم".

ودافع وردة عن نفسه في الواقعة الأخيرة المنسوبة إليه، قائلاً: "الفيديو مفبرك وشخص ركب وشي على فيديو المحادثة مع البنت، ومعرفش حاجة عنه".

المنتخب يرفض التقدم بطلب لاستبدال اللاعب من قائمته

وكان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أكد استكمال منتخب مصرمنافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 بقائمة تضم 22 لاعبا، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة نهائيا، على خلفية أزماته المتعددة مؤخرا بمعسكر الفراعنة.

وصرح أبو ريدة في تصريح لـ"الوطن سبورت": "المنتخب سيستكمل بطولة أمم أفريقيا بـ22 لاعبا ولن نطلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف استبدال وردة بلاعب آخر"

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اتخذ قرارا عاجلا باستبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل، على خلفية الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.

ورغم تصريحات المحمدي بالمؤتمر الصحفي، أمس، بأن أزمة عمرو وردة مبالغ فيها، إلا أنها تجددت اليوم بسبب رفض الأخير الاستماع لنصيحة قائد الفراعنة وكبار اللاعبين بعدم الانشغال بـ"السوشيال ميديا" والتركيز داخل المعسكر لعدم تصدير أي أزمات خلال فترة البطولة، إلا أنه ثار في وجه المحمدي، وهو الموقف الذي كان بمثابة المسمار الأخير في نعش عمرو وردة، وقرر مجلس الجبلاية استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب نهائيا.