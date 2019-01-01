عاجل| تعليق نادي أتروميتوس اليوناني على أزمة عمرو وردة: ملناش علاقة به

أكد جالريوس خريستوف، المسؤول الإعلامي لنادي أتروميتوس اليوناني فريق عمرو وردة السابق، أن ناديه ليس له علاقة بأزمة لاعب الفراعنة.

وأضاف جالريوس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، أن النادي يرفض التعليق على مشكلة عمرو وردة، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن التعليق على هذه المشكلة هو نادي باوك اليوناني الذي يملك اللاعب.

يذكر أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أكد استكمال منتخب مصر منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 بقائمة تضم 22 لاعبا، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة نهائيا، على خلفية أزماته المتعددة مؤخرا بمعسكر الفراعنة، وصرح أبو ريدة في تصريح لـ"الوطن سبورت": "المنتخب سيستكمل بطولة أمم أفريقيا بـ22 لاعبا ولن نطلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف استبدال وردة بلاعب آخر".

وبالرغم تصريحات المحمدي بالمؤتمر الصحفي، أمس، بأن أزمة عمرو وردة مبالغ فيها، إلا أنها تجددت اليوم بسبب رفض الأخير الاستماع لنصيحة قائد الفراعنة وكبار اللاعبين بعدم الانشغال بـ"السوشيال ميديا" والتركيز داخل المعسكر لعدم تصدير أي أزمات خلال فترة البطولة، إلا أنه ثار في وجه المحمدي، وهو الموقف الذي كان بمثابة المسمار الأخير في نعش عمرو وردة، وقرر مجلس الجبلاية استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب نهائيا.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اتخذ قرارا عاجلا باستبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل، على خلفية الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.