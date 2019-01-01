عاجل| بالفيديو.. صلاح يزيد أوجاع الكونغو الديمقراطية بالهدف الثاني لمصر

سجل المنتخب المصري الهدف الثاني في شباك الكونغو الديمقراطية عن طريق خلال اللقاء الذي يجمعهم بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الفراعنة في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

واستغل صلاح تمريرة تريزيجيه، ليضعها الجناح المصري على يسار حارس مرمى الفهود محرزا الهدف الثاني.

وتوافدت العديد من الجماهير الغفيرة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر والكونغو ديموقراطية، والمقرر إقامتها في تمام العاشرة مساءًا، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها خلال الفترة الحالية على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

وجاء تشكيل خافيير أجيري للمنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية كالتالي:"

محمد الشناوي.

أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح- مروان محسن.

وتنقل قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 المباراة، لكنها الوكيل الحصري للبطولة، ويتم فتح القناة من خلال دفع الاشتراك.

وتنقل قنوات SPORT 1 المباريات على قمر يوتيل سات 16 شرق، بتردد 11366 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 30000.

وتنقل المباراة على القمر يوتيل سات 16 شرق، ولكن من خلال طريقة (الشيرينج) وهو الاشتراك في سيرفر يتم من خلاله فتح القنوات، لكن بأسعار بسيطة، ولكن يتم مشاهدة المباريات بتعليق أجنبي.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب أوغندا الذي يحتل الصدارة، بينما يتذيل المجموعة منتخب الكونغو الديموقراطية المجموعة، ويحث منتخب زيمبابوي في المركز الثالث.

أما على قمر أسترا 19 شرق وبنفس الطريقة من خلال "الشيرينج"، تنقل قناة EUROSPORT2 بتردد 11686 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 22000.

وعبر قمر هيلاسات 39 شرق تنقل قناة RING من خلال "الشيرينج" أيضًا على تردد 12482 استقطاب رأسي، بينما معدل الترميز 30000.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بحثًا عن الفوز من أجل تصدر المجموعة وضمان الصعود للدور المقبل.