بالصور| محمد صلاح: نحن بحاجة للإيمان بالفرص الثانية.. ويجب معاملة النساء باحترام

غرد اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انتهاء لقاء مصر والكونغو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الأولى.

وكتب "صلاح"، على حسابه قائلًا: "يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، وأعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، ولا ينبغي أن يرسلوا مباشرة إلى المقصلة".

وعاد محمد صلاح في تغريدة أخرى، على حسابه أيضًا قائلا: "نحن بحاجة إلى الإيمان بالفرص الثانية.. نحن بحاجة إلى توجيه وتثقيف.. التجنب ليس هو الحل".

وأعلن المنتخب المصري استبعاد عمرو وردة لاعب وسط منتخب مصر.

ودعم لاعبو المنتخب المصري زميلهم عمرو وردة، خلال مواجهتهم لمنتخب الكونغو الديموقراطية، حيث حرص أحمد المحمدي، ظهير أيمن منتخب مصر على الإشارة إلى رقم قميص اللاعب أثناء احتفاله بالهدف، كما حمل قميصه اللاعب باهر المحمدي أثناء الاحتفال بالهدف.

ونجح المنتخب المصري بالفوز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر من الفترة من 21 من الشهر الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

منتخب مصر يسعى للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية

ويأمل منتخب مصر في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية في تلك النسخة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، واللذان ساهما بشكل كبير في فوزه في المباراتين السابقتين أمام كل من منتخب زيمبابوي والكونغو الديموقراطية.

وكان المنتخب المصري قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالنسخة الماضية، بعدما نجح في الوصول للمباراة النهائي، ولكنه هُزم بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره الكاميرون.