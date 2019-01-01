بالفيديو| عمرو وردة يعترف بخطئه ويعتذر للجميع: "مش هعمل حاجة تضايقكم تاني"

قدم عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني وفريق أتروميتوس اليوناني، اعتذاره للجهاز الفني للمنتخب الوطني ولجمهور الكرة المصرية عن أي سلوك غير جيد أدى إلى استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في كأس أفريقيا.

ونشر عمرو ورده "فيديو"، عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "أنا بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر للاعبين والجهاز الفني، وأي حد زعلان مني وأي حد ضايقته الفترة اللي فاتت مايضايقش مني.. أنا أسف وأوعدكوا الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة بأمر الله ومعملش حاجة تضيقكوا مني.. أنا أسف تاني".

صلاح يدعم عمرو وردة

وغرد اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انتهاء لقاء مصر والكونغو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الأولى.

وكتب "صلاح"، على حسابه قائلًا: "يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، وأعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، ولا ينبغي أن يرسلوا مباشرة إلى المقصلة".

وحجز منتخب مصر مقعده في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد التغلب على نظيره الكونغو الديموقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

وبذلك يتصدر المنتخب المصري، المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط كاملة جمعهم من الفوز بمباراتيه، فيما يأتي المنتخب الأوغندي ثانيًا برصيد 4 نقاط، والمنتخب الزيمبابوي ثالثًا برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب الكونجو ترتيب المجموعة برصيد خالٍ من النقاط.

مصر ونيجيريا أول من حجز بطاقة التأهل لثمن النهائي

ويعد منتخب مصر هو ثاني المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي، بعد منتخب نيجيريا، الذي حسم تأهله في مباراة أقيمت عصر أمس الأربعاء، أمام غينيا، إذ فاز بهدف مقابل لا شيء.