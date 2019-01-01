اتحاد الكرة يخطر أجيري باستمرار عمرو وردة مع منتخب مصر

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، هاني أبوريدة، المدير الفني لـ"الفراعنة" المكسيكي خافير أجيري، بعودة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني المستبعد، إلى معسكر المنتخب الوطني.

وأكد مصدر لـ"الوطن سبورت" أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر الجهاز الفني بقيادة أجيري بالتراجع عن استبعاد عمرو وردة.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وشهد معسكر المنتخب المصري، جدلا واسعًا الأيام الماضية بعد قرار اتحاد كرة القدم باستبعاد عمرو وردة، قبل ساعات من خوض مواجهة الكونغو ضمن الجولة الثانية من المجموعة الاولى بكأس الأمم الأفريقية.

وتدخل لاعبو المنتخب الوطني وطالبوا بعودة عمرو وردة إلى معسكر الفريق، وقام اللاعب بالاعتذار للجميع في "فيديو" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان المنتخب المصري قد نجح في التهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الكونغو بهدفين دون رد.

اتحاد الكرة يستعد لإعلان قرار العفو عن عمرو وردة وعودته للمنتخب الوطني

وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم صدور قرار بالعفو عن عمرو وردة مساء اليوم أو بحد أقصى غداً الجمعة، مؤكداً على أن سبب التأخير في إصدار القرار هو أن أعضاء الجبلاية يبحثون عن عقوبة مناسبة للاعب من منطلق أنه من غير المنطقي صدور قرار باستبعاده والتراجع عنه.

وأكد مصدر بالمنتخب الوطني في وقت سابق من خلال تصريحات خاصة للوطن سبورت على أن عمرو وردة يقيم بالفعل داخل فندق الإقامة الخاص بالفراعنة حتى الآن، وذلك على الرغم من استبعاده مؤخرًا من القائمة الخاصة بالفريق، والتي تشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والُمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.