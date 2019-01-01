عاجل| عودة عمرو وردة للمنتخب رسميا

أعلن اتحاد الكرة المصري، اتخاذ رئيسه المهندس هاني أبوريدة قرارا برفع عقوبة الإيقاف على اللاعب عمرو وردة، وإعادته للمشاركة مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا، على أن يكون ذلك بعد نهاية الدور الأول منها، مع إيقافه مباراة واحدة فقط أمام أوغندا، مثنيا في الوقت ذاته على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن.

وأوضح اتحاد الكرة، في بيان صباح اليوم، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق، مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، حث خلالها لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، قبل أن يتخذ أبو ريدة قراره خلالها.

وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم، وينعكس على آدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم، من خلال إحراز لقب كأس الأمم الأفريقية، التي تقام على أرض مصر.

تعاطف لاعبي المنتخب مع عمرو وردة

وكان معسكر المنتخب المصري، شهد جدلا واسعًا الأيام الماضية بعد قرار اتحاد كرة القدم باستبعاد عمرو وردة، قبل ساعات من خوض مواجهة الكونغو ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، وتدخل لاعبو المنتخب الوطني وطالبوا بعودة عمرو وردة إلى معسكر الفريق، وقام اللاعب بالاعتذار للجميع في "فيديو" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونجح الفراعنة في التأهل، لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الكونغو بهدفين دون رد، وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم صدور قرار بالعفو عن عمرو وردة مساء اليوم أو بحد أقصى غداً الجمعة، مؤكداً على أن سبب التأخير في إصدار القرار هو أن أعضاء الجبلاية يبحثون عن عقوبة مناسبة للاعب من منطلق أنه من غير المنطقي صدور قرار باستبعاده والتراجع عنه.

وأكد مصدر بالمنتخب الوطني في وقت سابق، من خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، على أن عمرو وردة يقيم بالفعل داخل فندق الإقامة الخاص بالفراعنة حتى الآن، وذلك على الرغم من استبعاده مؤخرًا من القائمة الخاصة بالفريق، والتي تشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والُمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.