عاجل| إصابة محمود جنش بقطع في وتر أكيلس

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جنش
أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود جنش، حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر إكليس وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة.
وكان جنش قد أصيب في مران الليلة، قبل أن يتم نقله الجهاز الطبي إلى المستشفى للاطمئنان على حالته بعد الإصابة.
وأكد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني أن الأشعة التي أجريت أكدت أن اللاعب يحتاج لفترة علاج من 6 إلى 8 أشهر.
وحقق المنتخب الفوز في المباراة الأخيرة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات، وتصدرت بعد المباراة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.
ويستعد المنتخب الوطني لمباراة أوغندا يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة، خلال منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.
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