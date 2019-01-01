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عاجل| 3 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا.. وطارق حامد على الدكة

07:34 م | الأحد 30 يونيو 2019
كتب: محمد خيري
عاجل| 3 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا.. وطارق حامد على الدكة

منتخب مصر

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أعلن خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة أوغندا اليوم في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة الأمم الأفريقية.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الأوغندي في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي بحضور 75 ألف متفرج.

ويبحث المنتخب المصري في هذا اللقاء عن العلامة الكاملة لتصدر المجموعة الأولى، ويدفع بأفضل لاعبيه.

وجاء التشكيل كالتالي:

محمد الشناوي، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف، نبيل عماد "دونجا"، محمد النني، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، أحمد حسن "كوكا".

ويشارك باهر المحمدي بدلا من محمود علاء الذي شارك في آخر مباراتين، بينما يشارك دونجا بدلا من طارق حامد الذي يجلس على مقاعد البدلاء اليوم، ويقود هجوم منتخب مصر أحمد حسن "كوكا" الذي يشارك بدلا من مروان محسن.

وكانت مصر قد حققت فوزين في الجولتين الماضيتين على زيمبابوي بهدف نظيف، والكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد.

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