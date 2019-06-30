بالفيديو| مصر في دور الـ 16 من أمم أفريقيا بانتصار باهت على أوغندا

فاز المنتخب الوطني على نظيره الأوغندي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل.

أحرز ثنائية المنتخب الوطني كل من: محمد صلاح في الدقيقة 36، وأحمد المحمدي في الدقيقة 46، ولكن بأداء باهت للمنتخب.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد المنتخب الأوغندي عند 4 نقاط في الوصافة، ويضمن المنتخب الأوغندي تأهله لدور الـ 16 من البطولة.

وفي ذات السياق احتل المنتخب الكونغولي المرتبة الثالثة من المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك عقب انتصاره برباعية بيضاء اليوم على زيمبابوي صاحب المركز الأخير بالمجموعة، والذي يملك في رصيده نقطة وحيدة.