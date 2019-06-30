أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ديسابر: أضعنا الفوز على مصر.. وأهنئ محمد صلاح علي الأداء المميز

بعد تصدر المجموعة.. منافس مصر المحتمل في دور الـ16

المحمدي: الخروج بشباك نظيفة في المجموعات أمر رائع.. وتغييري خوفا من الإنذار

الشناوي: صعود منتخب مصر لدور الـ16 مستحق.. وحزين لإصابة "جنش"

بالفيديو| مصر في دور الـ 16 من أمم أفريقيا بانتصار باهت على أوغندا

10:56 م | الأحد 30 يونيو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| مصر في دور الـ 16 من أمم أفريقيا بانتصار باهت على أوغندا

مباراة مصر واوغندا

أخبار متعلقة

فاز المنتخب الوطني على نظيره الأوغندي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل. 

أحرز ثنائية المنتخب الوطني كل من: محمد صلاح في الدقيقة 36، وأحمد المحمدي في الدقيقة 46، ولكن بأداء باهت للمنتخب.

    

    

بهذا الانتصار ارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد المنتخب الأوغندي عند 4 نقاط في الوصافة، ويضمن المنتخب الأوغندي تأهله لدور الـ 16 من البطولة.

وفي ذات السياق احتل المنتخب الكونغولي المرتبة الثالثة من المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك عقب انتصاره برباعية بيضاء اليوم على زيمبابوي صاحب المركز الأخير بالمجموعة، والذي يملك في رصيده نقطة وحيدة.

أخبار قد تعجبك

الزعامة يا أبطال.. منتخب مصر يواجه أوغندا في ختام مبارياته بالمجموعات

استطلاع رأى

  • مدغشقر

    مدغشقر

  • 2

    :

    0

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • نيجيريا

    نيجيريا

  • بوروندي

    بوروندي

  • 0

    :

    2

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • غينيا

    غينيا

  • أوغندا

    أوغندا

  • 0

    :

    2

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • مصر

    مصر

  • زيمبابوي

    زيمبابوي

  • 0

    :

    4

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • جمهورية الكونغو

    جمهورية الكونغو

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وأوغندا

أول تعليق من رئيس الزمالك على توقيع كهربا للأهلي

بث مباشر لمباراة مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية اليوم الأحد 30-6-2019
حوار| نابي كيتا: سنقاتل حتى النهاية لتحقيق الصعود.. وصلاح قدوتي وساعدني كثيرًا