عاجل| رئيس الزمالك: كهربا كداب.. وكان بيركب "توك توك"

شن رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الأنباء التي ترددت عن توقيعه للنادي الأهلي.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحات مصورة: كهربا لاعب ناكر للجميل، واستفاد من الزمالك، وكان بيركب توكتوك وحاليا معه سيارة بقيمة 20 مليون جنيه، وكسب من وراء الزمالك 150 مليون جنيه.

وتابع: كهربا لن يلعب للأهلي، هو مرتبط بتعاقد مع الزمالك، وكل ما يتردد كلام عار تماما من الصحة.

وحرص رئيس الزمالك على الكشف عن العقد الذي يرتبط به كهربا مع الزمالك وأفصح عن عنوانه وأنه "يسكن في حارة وهذا لا يعيبه".

رئيس الزمالك لكهربا: احترم نفسك واحترم الزمالك

وتابع موجها حديثه للاعب: "ياكداب، احترم نفسك واحترم الزمالك، إنت لاعب في الزمالك، والعقود موثقة يابابا، ومش عايز أسمع صوت حد، وإنت مرتبط بتعاقد لمدة ثلاثة مواسم".

واختتم تصريحاته: "عيب، إنت بتعض الإيد اللي اتمدت ليك، وأوعى تنسى أنك وأبوك بكيتوا من أجل الرحيل لاتحاد جدة السعودي، وعليك أن تعلم أن الغرامات مستمرة، وأبلغت رئيس اتحاد الكرة بذلك".