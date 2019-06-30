هاني رمزي: إيقاف عمرو وردة انتهى.. وسيشارك في المباريات المقبلة

أكد الكابتن هاني رمزي، المدرب العام لمتخب مصر، لـ"الوطن سبورت"، أن إيقاف اللاعب عمرو وردة انتهى، وسيشارك مع المنتخب الوطني بداية من المباريات المقبلة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري، رحب بقرار اتحاد الكرة بعودة اللاعب عمرو وردة لصفوف معسكر المنتخب إثر نهاية دور المجموعات.

ويشار إلى أنه تم استبعاد "وردة" على خلفية اتهامات بالتحرش على عارضة أزياء، وخرج اللاعب باعتذار عما بدر منه.

واستطاع منتخب مصر الفوز بهدفين نظيفين على نظيره منتخب أوغندا في المباراة، التي جمعت بينهم في التاسعة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي.

وكان الفراعنة، ضمنوا التأهل لدور الـ16 بالبطولة قبل لقاء أوغندا، بعد ما فاز في الجولتين الأولى والثانية على زيمبابوي بهدف نظيف، والكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد.

حصول الفراعنة على العلامة الكاملة وتصدره المجموعة الأولي تعزز ثقة اللاعبين المصريين قبل خوض الأدوار الإقصائية التي تبدأ الجمعة المقبل.

ويشارك في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا 24 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقسمة على 6 مجموعات، تلعب في 6 ملاعب هي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويقضي نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الجديدة، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني- دور الـ16، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث