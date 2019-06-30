أجيري: نسير فى الطريق الصحيح لحصد اللقب القارى

أعرب المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن سعادته الكبيرة بانتصار الفراعنة على أوغندا بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها على الأراضى المصرية حتى 19 يوليو الحالى.

وقال «أجيرى»، عقب الفوز على أوغندا: «فوجئت بمستوى أوغندا المميز، ولكننا نجحنا فى إحراز الهدف الأول الذى مهَّد الطريق أمامنا بعد ذلك لإحراز الهدف الثانى، وليس من السهل أن تلعب أمام 70 ألف مشجع، فالجماهير دائماً ما تضغط عليك لتحقيق الفوز، لكننى فخور فى النهاية باللاعبين وتحقيقهم الهدف المطلوب وهو التأهل لدور الـ16، كما أُهنِّئ أوغندا على المستوى الجيد الذى قدموه فى مباراة أمس».

وواصل المدير الفنى المكسيكى تصريحاته قائلاً: «بدأنا الاستعداد للمباراة المقبلة من أمس الاثنين وأغلقنا فرحة حصد العلامة الكاملة بمرحلة دور المجموعات، وأوجه الشكر للجميع فى مصر بداية من الجماهير، والإعلام، والمسئولين، ونريد الاستمرار فى تقديم نفس المستوى الفنى الذى نقدمه دائماً فى جميع مبارياتنا لنسير فى الطريق الصحيح نحو التتويج باللقب».