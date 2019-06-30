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مفاجأة.. الزمالك يفاوض رمضان صبحي واللاعب يتمسك بالأهلي

12:22 م | الثلاثاء 02 يوليو 2019
كتب: شادي ممدوح
مفاجأة.. الزمالك يفاوض رمضان صبحي واللاعب يتمسك بالأهلي

رمضان صبحي

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كشفت مصادر لـ"الوطن سبورت"، أن إدارة نادي الزمالك، دخلت في مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب رمضان صبحي، خلال انتقالات الصيف المقبلة، من خلال تقديم عرض رسمي لنادي هدرسفيلد الإنجليزي بشأن التعاقد مع اللاعب، الذي قضى الموسم المنتهي معارًا للنادي الأهلي.

ووفق مصادر قريبة من اللاعب، فإن رغبة رمضان صبحي، صدمت الزمالك، حيث أكد رفضه القاطع، مؤكدا تمسكه بالنادي الأهلي، ما أضعف موقف القلعة البيضاء، وقال اللاعب بحسب المصادر إن "الأهلي هو اختياري الوحيد داخل مصر، ولن أرتدي فانلة أخرى بخلاف الفانلة الحمراء".

وظهر اسم رمضان صبحي بالقلعة البيضاء، نظرًا لأن مصطلح "صفقة تاريخية" ارتبط فى السابق بانتقال عبدالله السعيد لنادي الزمالك من غريمه التقليدي النادي الأهلي، إلا أن الأمر فشل بتجديد اللاعب عقده وانتقاله لأهلي جدة السعودي، ومن هنا ظهر اسم رمضان صبحي بصفته أحد نجوم القلعة الحمراء، مع إمكانية للتفاوض على ضمه من هدرسفيليد الإنجليزي، في ضربة موجعة للغريم التقليدي، بعد حديث مرتضى عن "صفقة تاريخية" للزمالك خلال الفترة المقبلة.

إكرامي يعلق على أنباء انضمام رمضان للزمالك

وأكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، ووالد زوجة رمضان صبحي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، استحالة موافقة رمضان على اللعب للزمالك وأن المبدأ مرفوض نظرًا لحب واحترام النادي الأهلي، وتمنى حارس الأهلي السابق عودة رمضان صبحي للدوري الإنجليزي، أما في مصر فلا خيار سوى النادي الأهلي.

وكان  محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي والمفوض بشئون كرة القدم، كلف  خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بالسفر إلى إنجلترا رفقة وكيل اللاعبين نادر شوقي، لاتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمراررمضان صبحى مع الأهلي في الموسم الجديد.

وجاء قرار رئيس النادي ترجمة لرغبة الأهلي الشديدة فب بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادي الإنجليزي للوصول لاتفاق منطقي بخصوص الشروط المالية، وهناك وقتا يتم استهلاكه في إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين، لذا قرر الكابتن محمود الخطيب تكليف مرتجي صاحب الخبرة الدولية بالسفر مع وكيل اللاعب في محاولة جادة لأنهاء النقاط الخلافية في الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات.

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