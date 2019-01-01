بعد التأهل لدورالـ16.. منتخب مصر يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب

قرر اتحاد الكرة، صرف 50 ألف جنيه، لكل لاعب بمنتخب مصر، قبل مباراة جنوب إفريقيا لتحفيزهم على الفوز في اللقاء المقرر إقامته يوم السبت المقبل في الدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

ويحصل كل لاعب بمنتخب مصر، على 50 ألف جنيه وفقًا للائحة المكافآت الخاصة بالتأهل لدور ال16 لكأس الأمم الإفريقية.

ضرب المنتخب الوطني موعدًا مع جنوب أفريقيا بدور الـ16 من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا على الملاعب المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الجاري.

مصر تلاقي جنوب أفريقيا في دور الـ16

ووفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي الخاصة بالبطولة، فإن متصدر المجموعة الأولى أي المنتخب الوطني سيواجه أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث من المجموعات الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة.

وستقام المباراة السبت المقبل 6 يوليو على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء.